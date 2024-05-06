Олимпийская чемпионка из России Елена Вяльбе подчеркнула, что для нее самая большая трагедия в жизни — это потеря Советского Союза, однако Путин — "настоящий мужик" и "дальновидный" политик.

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе считает, что у лидера РФ Владимира Путина огромное терпение, ведь он "устал от подлости, вранья, от западных политиков". Такие заявления прозвучали 6 мая в интервью лыжницы информационному агентству "РИА Новости. Спорт".

Она подчеркнула, что пора уже ударить по Европе, да так, чтобы "сели и сидели тихо".

"Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось, и все наконец-то сели и сидели тихо. Ему (Путину. — Ред.) надо отдать должное — нигде мускул у человека не дрогнул. Верю, что он тоже, наверное, устал от всего этого – от подлости, вранья, от западных политиков и дипломатов, которые никакие не политики и не дипломаты", — заявила Вяльбе.

Фото: Из открытых источников

Она пообещала при необходимости пойти "и в партизаны, и в атаку, и куда угодно", а также высказала уверенность, что Россия победит на всех направлениях, а не только в "СВО".

Вяльбе подчеркнула, что для нее потеря СССР — это самая большая трагедия в жизни, однако Путин — "настоящий мужик" и "дальновидный" политик. По убеждению Вяльбе, он на 100% на своем месте. Лыжница даже вспомнила знаменитое выступление лидера государства-террориста на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года и пожалела Путина.

"Путин, общаясь с западными коллегами, знал: ему руку пожимают, а за спиной финку наточили. А он предан своей стране, любит Россию и народ. Восхищена этим человеком", — поделилась своими эмоциями Вяльбе.

Фото: Из открытых источников Фото: Instagram

И призвала всех объединиться вокруг диктатора, чтобы победить. Причем в экономике, как считает спортсменка, Россия уже победила, акцентируя на том, что даже немецкая в подметки российской не годится. Она считает, что вокруг России одни враги, а доверять можно только своей армии и флоту. США, по ее словам, в ближайшие 20 лет ожидает полный крах.

"С учетом того, что для меня Россия — это великая страна, мы 100% будем процветающим государством. С хорошей экономикой. Нисколько не сомневаюсь, что мои дети будут жить лучше, чем я. Мы просто обречены на успех, и у нас все есть для этого", — констатировала олимпийская чемпионка.

Российские спортсмены на z-митинге в Лужниках Фото: Из открытых источников

А многие до сих пор говорят, что, мол, спорт вне политики. Кстати, ранее Вяльбе была уверена в том, что спортсмены из РФ не вернутся в международные соревнования до 2028 года. Она жаловалась на то, что с представителями страны-агрессора, то есть россиянами, никто не хочет иметь дело.

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Также 20 ноября в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что российская пропаганда распространяет информацию, что в Украине якобы снимают фильм о "древних украх". Фильм, по "данным" россиян, называется "История Черного моря". В нем якобы рассказывается о племени, которое ранее заселяло территорию Украины и выкопало Черное море.