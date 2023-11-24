"Горнолыжница переехала в Москву": в РФ придумали новость об "измене" украинской спортсменки

Российские пропагандисты активно распространяли видео с беглой блогершей Катрин Волковой, которую выдали за горнолыжницу Анастасию Шепиленко. Спортсменка сейчас находится на сборах, готовясь к новому сезону.

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Пропагандистские СМИ Российской Федерации придумали новость об "измене" 23-летней двукратной чемпионки Украины по горнолыжному спорту среди юниоров и члена олимпийской сборной Анастасии Шепиленко. О том, что спортсменка якобы переехала в Россию один из первых сообщил Telegram-канал "Абзац".

По их словам, Шепиленко записала свое видеообращение к украинцам, находясь на Красной площади.

"Я вам говорила, что приеду в Россию, что я буду в Москве по Красной площади ходить? А теперь горите жопы хо*ляцкие", — говорит женщина на видеозаписи.

Другие российские СМИ подхватили фейк о горнолыжнице.

РосСМИ подхватили фейк Украинская горнолыжница Шепиленко переехала жить в Россию

Реакция Анастасии Шепиленко

Сама же украинка Анастасия Шепиленко сейчас находится на сборах, готовясь к новому сезону. Все заявления россиян девушка опровергла на своей странице в Instagram.

По словам горнолыжницы, пропагандистским медиа "безразлично, о чем врать".

"И как Россия всегда делает... Здесь, если вы не знали, я переехала в Москву и родила ребенка, так написано в статье и показано в прилагаемом видео", — написала Шепиленко, прикрепив скриншоты с фейком росСМИ.

Кто на видео российских СМИ

Отметим, что девушкой на видео, которое активно распространяли российские пропагандисты, оказалась беглая блогерша из Донецка Катрин Волкова.

Скриншт с видео Волковой

Напомним, 22 ноября пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что блогер Мирослав Олешко сбежал от мобилизации за границу и призывает мужчин скрываться от призыва. По данным следствия, он выехал из Украины в августе, использовав поддельную справку ВВК.

Также 20 ноября в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что российская пропаганда распространяет информацию, что в Украине якобы снимают фильм о "древних укров". Фильм, по "данным" россиян, называется "История Черного моря". В нем якобы рассказывается о племени, которое ранее заселяло территорию Украины и выкопало Черное море.