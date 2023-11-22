СБУ объявила о подозрении блогеру Мирославу Олешко: он назвал доказательства "фейком" (фото)

Мирослав Олешко заявил, что лучше бы президент Владимир Зеленский сбежал. Кроме того, по словам блогера Игоря Лаченкова, он "набрасывался" на волонтеров.

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Блогер Мирослав Олешко сбежал от мобилизации за границу и призывает мужчин скрываться от призыва. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что деятельность Олешко "вредит ВСУ". По данным следствия, он выехал из Украины в августе, использовав поддельную справку ВВК.

"Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии", — подчеркнули в ведомстве.

Блогеру объявили о подозрении сразу по двум статьям — о препятствовании законной деятельности ВСУ и об использовании поддельного документа.

"Санкции статей предусматривают до 8 лет тюрьмы", — проинформировала пресс-служба.

Реакция Мирослава Олешко

Блогер в своих соцсетях обвинил Офис президента и СБУ в распространении фейков.

"По поддельной справке никого не выпустят, потому что на границе звонят в ТЦК и получают подтверждение. И только после этого выпускают", — заявил он.

Сториз Олешко о врученном ему подозрении СБУ Фото: Скриншот

Стоит отметить, что на момент публикации материала предпоследняя сториз Олешко касается инцидента с работниками ТЦК во Львове.

"Северная Корея Зеленского. Хроники", — подписал кадры блогер.

Сториз Олешко об инциденте с ТЦК во Львове Фото: Скриншот

В последнем посте в Instagram Олешко тоже критикует президента. Он утверждает, что в Украине распространяют пропаганду о мужестве и героизме Зеленского, которых "нет".

"Тот, кто допустил эту войну, обещая стране шашлыки, и гибель сотен тысяч украинцев, даже не спланировав их эвакуацию и не предупредив о наступлении. Лучше бы он сбежал", — говорится в публикации.

Пост Олешко о Зеленском Фото: Скриншот

Олешко "набрасывался на волонтеров"

Украинский блогер Игорь Лаченков рассказал, что Олешко "неоднократно набрасывался" на него и других волонтеров. Он убежден, что эти нападения заказывали россияне.

"А потом просто сбежал за границу", — добавил Лаченков.

Пост Лаченкова про Олешко Фото: Скриншот

Напомним, сотрудники СБУ арестовали двух наемников, которые пытались продать трофейное оружие. Известно, что этот арсенал был выбит у ВС РФ в жестких боях под Бахмутом.

Также СБУ задержали преступников, которые помогали уклонистам выезжать за границу. Прибыль от такого "дела" составляла более 100 тысяч в месяц.