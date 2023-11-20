Пытались продать "трофейное" оружие из Бахмута: СБУ задержала двух военных (фото, видео)

По данным следствия, среди изъятого у злоумышленников более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства.

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В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины арестовали двух наемников, попытавшихся продать российское вооружение в Днепропетровске, полученное от украинских защитников в ходе сражений под Бахмутом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Двое фигурантов хотели подпольно продать арсенал "трофейного" вооружения окупантов, которое получили украинские защитники в жестоких боях под Бахмутом", — говорится в сообщении.

СБУ задержала двух военных СБУ задержала двух военных СБУ задержала двух военных

Изъятый у преступников арсенал включает более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства.

Эту партию боевых средств фигуранты пытались реализовать в Днепропетровске.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов при попытке сбыта семи автоматов Калашникова, в том числе нового АК-12.

Расследование выявило, что задержанные — два контрактника из одной из воинских частей Сил обороны, которые были направлены в Донецкую область по командировке.

Для незаконного хранения оружия и боеприпасов они обустроили тайник на территории частного домовладения.

В настоящее время обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины расследует более 8 тыс. дел в отношении коллаборационистов. Фигурантами по делам проходят более 2,9 тыс. человек. За свою деятельность 330 человек уже получили приговоры суда.

Также в начале ноября в службе безопасности сообщили, что разоблачили имена 26 человек, которые пытали людей на Херсонщине. Среди них 25 жителей области, которые добровольно начали работать с врагом. Самому молодому из подозреваемых всего 21 год.