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Пытались продать "трофейное" оружие из Бахмута: СБУ задержала двух военных (фото, видео)

СБУ
СБУ задержала двух военных

По данным следствия, среди изъятого у злоумышленников более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства.

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В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины арестовали двух наемников, попытавшихся продать российское вооружение в Днепропетровске, полученное от украинских защитников в ходе сражений под Бахмутом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Двое фигурантов хотели подпольно продать арсенал "трофейного" вооружения окупантов, которое получили украинские защитники в жестоких боях под Бахмутом", — говорится в сообщении.

СБУ задержала двух военных Fullscreen
СБУ задержала двух военных
СБУ задержала двух военных Fullscreen
СБУ задержала двух военных
СБУ задержала двух военных Fullscreen
СБУ задержала двух военных
СБУ задержала двух военных
СБУ задержала двух военных
СБУ задержала двух военных

Изъятый у преступников арсенал включает более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства.

Эту партию боевых средств фигуранты пытались реализовать в Днепропетровске.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов при попытке сбыта семи автоматов Калашникова, в том числе нового АК-12.

Расследование выявило, что задержанные — два контрактника из одной из воинских частей Сил обороны, которые были направлены в Донецкую область по командировке.

Для незаконного хранения оружия и боеприпасов они обустроили тайник на территории частного домовладения.

В настоящее время обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины расследует более 8 тыс. дел в отношении коллаборационистов. Фигурантами по делам проходят более 2,9 тыс. человек. За свою деятельность 330 человек уже получили приговоры суда.

Также в начале ноября в службе безопасности сообщили, что разоблачили имена 26 человек, которые пытали людей на Херсонщине. Среди них 25 жителей области, которые добровольно начали работать с врагом. Самому молодому из подозреваемых всего 21 год.