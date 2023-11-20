Намагалися продати "трофейну" зброю з Бахмута: СБУ затримала двох військових (фото, відео)

За даними слідства, серед вилученого у зловмисників понад 60 автоматів і кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва.

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У Донецькій області співробітники Служби безпеки України заарештували двох найманців, які спробували продати російське озброєння в Дніпропетровську, отримане від українських захисників під час боїв під Бахмутом. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Двоє фігурантів хотіли підпільно продати арсенал "трофейного" озброєння окупантів, яке отримали українські захисники в жорстоких боях під Бахмутом", — ідеться в повідомленні.

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Вилучений у злочинців арсенал включає понад 60 автоматів і кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва.

Цю партію бойових засобів фігуранти намагалися реалізувати в Дніпропетровську.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту семи автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12.

Розслідування виявило, що затримані — двоє контрактників з однієї з військових частин Сил оборони, які були направлені на Донеччину у відрядження.

Для незаконного зберігання зброї та боєприпасів вони облаштували схованку на території приватного домоволодіння.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує понад 8 тис. справ щодо колабораціоністів. Фігурантами у справах проходять понад 2,9 тис. осіб. За свою діяльність 330 осіб уже отримали вироки суду.

Також на початку листопада у службі безпеки повідомили, що викрили імена 26 осіб, які катували людей на Херсонщині. Серед них 25 жителів області, які добровільно почали працювати з ворогом. Наймолодшому з підозрюваних лише 21 рік.