Лечиться даром. Почему украинцы боятся врачей

Доставшаяся в наследство от СССР система здравоохранения окончательно исчерпала свой ресурс. В больницах процветают взяточничество и хамство. Как результат, украинцы обращаются к врачам лишь в случае крайней нужды

Президент Пётр Порошенко заявил, что наибольшим доверием украинцев пользуются две профессии — военные и медики. По словам главы государства, уровень доверия к украинским врачам — более 60%. Это правда. Только всё немного сложнее.

Недавно проведённый группой "Рейтинг" социологический опрос, к результатам которого апеллировал гарант, на первый взгляд подтверждает правоту Порошенко. Действительно, более 60% респондентов доверяют медикам. Другой вопрос, что такой уровень доверия к медицине — катастрофа. Это означает, что более чем треть населения страны обращается за медицинской помощью лишь "когда припечёт". А "припекает" зачастую уже на поздних стадиях болезни, когда лечение крайне сложное и дорогое. Искать врача по рекомендациям, знакомствам и пресловутому "блату" для Украины нормальная практика.

История болезни

Низкое доверие к украинской медицине объяснить просто. Ожидания человека не соответствуют тому, что он получает. "Доверие — положительное отношение к объекту или субъекту, основанное на уверенности в его надёжности, честности, добросовестности. И никаких других объяснений не надо", — говорит популярный врач Евгений Комаровский.

То, что в стране нет нормально работающей страховой медицины, также не повышает доверия к врачам. Адекватные страховые программы предлагают своим сотрудникам лишь некоторые крупные компании в рамках соцпакета. Большая же часть украинцев в случае болезни может рассчитывать лишь на семейный бюджет. Реалии таковы, что без денег в больницу идти нет смысла. Данные ещё одного соцопроса, на этот раз проведённого фондом "Пациенты Украины", показывают, что 49% украинцев отказывались от лечения или откладывали его из-за неплатёжеспособности, а 39% прекращали терапию раньше назначенного врачом времени.

Финансы — не единственная проблема. 78% опрошенных "Рейтингом" респондентов готовы частично оплачивать расходы на лечение, если предлагаемая Минздравом система сооплаты (то есть разделения расходов между государством и пациентом в случае обращения к специализированным врачам и стационарного лечения) защитит их от необходимости давать взятки.

Ничего лишнего. Врачам скорой помощи украинцы доверяют более всего. Это можно объяснить тем, что при неотложных состояниях никто не ждёт от медиков особой участливости и заботы

Практика платить докторам налом, вне кассы, способствует укреплению представления об украинской медицине как одной из наиболее коррумпированных отраслей. "Слыша рекомендации врача о необходимости определённого лечения или хирургического вмешательства, больные реагируют с недоверием", — говорит Дмитрий Шерембей, глава пациентской организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ". Примеров, когда фактически бесконтрольные в назначениях врачи банально вытягивали из пациентов деньги, направляя их на ненужные исследования и прописывая дорогие, но неэффективные лекарства, масса.

По этой же причине, как поясняет президент Всеукраинского совета защиты прав пациентов Виктор Сердюк, степень доверия украинцев к врачам скорой помощи (68%, по данным соцопроса "Рейтинга") выше, чем к семейным врачам и терапевтам (63%). "Помощь должна быть воспринята. Если она не воспринята, доверия не возникнет, — объясняет Сердюк. — Исходя из этого, возглавляет рейтинг доверия Больница скорой помощи. Когда человек туда поступает, он ожидает именно того, что ему предоставят первую помощь. Он не ждёт, что его будут кормить, ухаживать за ним".

Лечение на кофейной гуще

Очередная проблема в построении доверительных отношений пациента и врача в том, что эскулапы мало общаются с больными. Об этом говорит исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина. Она приводит пример США и ЕС, где каждый шаг лечения доктор подробно оговаривает с пациентом. "У нас врачи относятся к людям безразлично. У них нет мотивации из-за слишком низких зарплат", — добавляет Стефанишина.

Впрочем, даже горящие своим делом врачи зачастую просто не имеют возможности наладить доверительные отношения с пациентами. "После мединститута я работала в государственной поликлинике. На приём там выделяли 30 минут. За такое время даже банальный кариес нормально не пролечишь. Времени хватало только на то, чтобы быстро высверлить зуб и как попало поставить пломбу", — рассказывает один из киевских стоматологов.

А поговорить? Украинские пациенты жалуются на необщительность врачей

Необходимость выкладывать немалые деньги за непонятные назначения приводит к тому, что пациенты начинают заниматься самолечением. Человек часто выбирает препараты, рекламу которых увидел по телевизору, или же спрашивает совета у фармацевта в аптеке. Согласно опросу "Рейтинга", последним доверяют 65% опрошенных, выше доверие только к врачам скорой помощи и медсестрам.

Если же симптоматическое лечение не помогает, то многие люди начинают искать "таблетку от всего". Именно на этом обогащаются шарлатаны, предлагающие быстрые и недорогие варианты исцеления. Но если борьба с насморком у ребёнка при помощи гомеопатических драже и сеансов остеопатии — просто выброшенные деньги, то онкологи могут много рассказать о пришедших к ним с поздними стадиями рака пациентах после многолетнего "пользования" у шарлатанов.

Реформа недоверия

Перечисленные перекосы в оте­чественной медицине объяснить несложно. Украина получила в наследство от СССР заточенную под плановую экономику систему здравоохранения Семашко. К реалиям капитализма она не приспособлена. Медицинские реформы ограничились разрешением в начале 1990-х частных клиник. Однако из-за отсутствия страховой медицины или больничных касс услугами частников пользуются лишь обеспеченные люди. Большая часть украинцев остаётся в заложниках у государственного здравоохранения, которое из года в год приходит всё в больший упадок.

О каком-либо развитии речь даже не идёт. "10 лет назад в Украине в год делали 140 трансплантаций. Прошло 10 лет, но в стране по-прежнему делают 140 трансплантаций в год. И такая ситуация во всём", — говорит бывший глава украинского представительства фармконцерна Astellas, польский хирург Кшиштоф Седлецки. Он рассказывает, что его 80-летний отец до сих пор жив именно благодаря проведённой в Польше два десятка лет назад реформе здравоохранения. Её суть сводилась к тому, что государство перестало выделять деньги на поликлиники и больницы, и вместо этого создало специальную организацию — Narodowy fundusz zdrowia (NFZ), Национальный фонд здравоохранения, который оплачивает лечение конкретного пациента за счёт взносов обязательного страхования. При этом человек сам выбирает клинику и врача. Нечто подобное в Украине пытается воплотить глава Минздрава Ульяна Супрун.

10 лет назад в Украине в год делали 140 трансплантаций. Прошло 10 лет, но в стране по-прежнему делают 140 трансплантаций в год

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк тоже приводит в пример Польшу. Недавно чиновник посетил центр первичной помощи в Катовицах и пришёл в восторг от увиденного. "Там есть семейные врачи, педиатры, несколько специалистов, современный цифровой рентген, УЗИ, небольшая лаборатория даже делает анализы на ДНК, физиотерапевтический и массажные кабинеты, психотерапевт", — пишет он на своей страничке в Facebook.

Превратиться из захолустной поликлиники в современный медицинский центр учреждению помогла именно реформа. "Времена, когда заведение содержали местные власти за счёт субвенций, вспоминают как средние века", — говорит Ковтонюк.

Дмитрий Шерембей оптимистичен в перспективах задуманной Минздравом реформы: "Люди хотят перемен. Когда заработает принцип "деньги идут за пациентом", мы получим мотивированных врачей. Больной будет уверен, что он не заложник системы и имеет право выбора".

Однако заместитель главы парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко куда более сдержанна. Она поясняет, что законопроект, необходимый для старта в следующем году реформы в первичном звене медицины, которая предусматривает создание действенного института семейных врачей, застрял в ВР.

Впрочем, даже в случае принятия пакета реформирующих медицину законов понадобится немало времени, чтобы воплотить их в жизнь. Как поясняет директор "Агентства медицинского маркетинга", в прошлом практикующий кардиолог Юрий Чертков, привыкшим работать "по-советски" докторам придётся непросто. Чтобы система семейных врачей, которая станет первым форпостом реформированной медицины, заработала, потребуется повысить профессиональные навыки и знания медперсонала.

"На первичном уровне амбулаторного приёма можно решить до 70% проблем пациентов. Однако семейный доктор при новой системе должен будет подписать 2 тыс. договоров с людьми. Это сложно чисто административно. Также доктора будут вынуждены образовывать малые команды и максимально делегировать задачи медсёстрам, что тоже непросто. Кроме того, нужно будет вести базы данных, а компьютерная грамотность пока у нас не на высоте", — поясняет Чертков.

Чем раньше, тем лучше

Несмотря на пробуксовку реформ точечные изменения уже видны. "Благодаря госинициативе по оказанию помощи пациентам с острым инфарктом миокарда в Украине работают 22 специализированных реперфузионных центра, где круглосуточно предоставляют экстренную помощь", — приводит пример член экспертной группы Минздрава по кардиологии Максим Соколов.

Звонок мне ваш приятен. У врачей нет финансовой мотивации. Из-за этого к нуждам пациентов зачастую относятся наплевательски

Однако реальным показателем роста доверия пациентов к медицине прежде всего станет развитие профилактической медицины. Сегодня таковой в Украине не существует. Чтобы её запустить, нужны действенные госпрограммы и финансирование под них. Виктор Сердюк уверен, что общее финансирование медицины должно быть на уровне 6–7% ВВП.

Парламентская осень покажет, насколько законодателей беспокоит многострадальная медицина и готово ли правительство раскошелиться на здоровье нации. Пока же украинцы ищут проверенных врачей, деньги и надеются, что поболит и само пройдёт.