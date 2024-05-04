Ученые создали универсальную группу крови: она решит проблему с поиском доноров

Переливание подходящей группы крови часто становится серьезным камнем преткновения из-за ее наличия и срочности. Но ученые утверждают, что нашли бактерии, которые оставят эту проблему в прошлом.

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В ходе недавнего исследования группы специалистов из Технического университета Дании (DTU) и Лундского университета выявили ферменты, способные удалять из красных кровяных телец особые сахара, образующие проблемные антигены A и B. Они могут проложить путь к созданию универсальной донорской крови, что значительно упростит процесс ее переливания и оставит поиск нужной группы в прошлом, пишет ScienceDaily.

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Научное исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показывает, что эти недавно открытые ферментные коктейли могут эффективно удалять не только хорошо известные антигены A и B, но и ранее не распознанные варианты, представляющие риск для людей при переливании крови. Профессор Махер Абу Хашем из DTU, один из ведущих авторов исследования, подчеркнул, что, несмотря на многообещающие результаты, достигнутые при работе с кровью группы В, необходимо провести дополнительные работы, чтобы справиться со сложностями, связанными с преобразованием крови группы А. Это важное сотрудничество объединило знания DTU о ферментах кишечника человека с опытом Лундского университета в области углеводов группы крови и трансфузионной медицины. Полученная синергия открыла новые возможности в области переливания благодаря использованию естественных ферментов, вырабатываемых бактериями кишечника, в частности Akkermansia muciniphila. Эта бактерия, процветающая в пищеварительном тракте человека, доказала свою эффективность в расщеплении схожих сахарных структур, обнаруженных как в кишечной слизи, так и в клетках крови.

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Создание универсальной донорской крови может значительно сократить расходы и логистические проблемы, связанные с использованием и хранением нескольких групп крови в медицинских учреждениях. Она также обещает свести к минимуму потери запасов крови, срок годности которых подходит к концу, и улучшить общую доступность крови для людей, независимо от наличия той или иной группы, что может вовсе остаться в прошлом. Кроме того, отказ от переливания несовпадающих групп крови может предотвратить тяжелые иммунные реакции, которые могут быть опасны для жизни.

Заглядывая в будущее, специалисты DTU и Лундского университета уже получили патент на свой инновационный метод ферментной обработки. Они с оптимизмом смотрят на то, какие успехи могут принести их предстоящие совместные проекты. Финансируемые различными престижными организациями, в том числе фондом Novo Nordisk и Шведским исследовательским советом, продолжающиеся исследования призваны скорее приблизить клинические применения. Однако путь от лаборатории до больницы включает в себя контролируемые испытания на пациентах для обеспечения безопасности и эффективности.

Ранее Фокус писал о том, что свежая кровь действительно может обладать омолаживающими свойствами. Исследователи провели эксперимент на мышах, в ходе которого удалось регенерировать мышечную ткань грызунов.

Также Фокус писал о том, как нелегальные процедуры омолаживания кровью в спа-салоне спровоцировали вспышку ВИЧ. Печальное происшествие, сломавшее жизни многим людям, случилось, когда в погоне за красотой клиенты спа-спалона прибегли к нелицензированной рискованной процедуре омоложения.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.