Прикладной вампиризм. Ученые выяснили, что свежая кровь действительно может омолаживать

Исследователи провели эксперимент на мышах, в ходе которого удалось регенерировать мышечную ткань грызунов.

С возрастом мышцы людей становятся слабее и менее способными к заживлению после травм. Однако в своем новом исследовании ученые из Питтсбургского университета обнаружили доказательства того, что кровь молодых грызунов может быть секретом того, как продлить мышцам молодость. В будущем это открытие может поспособствовать развитию терапии по регенерации мышц для пожилых людей, пишет Futurism.

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Команда ученых выяснила, что частицы в мышиной крови, называемые внеклеточными везикулами, передают в мышечные клетки "белок долголетия" — клото, некую информацию.

"По мере старения мышей внеклеточные везикулы становятся слабее и в результате посылают все меньше информации для белка. Однако, когда мы дали старым мышам кровь молодых, их клетки и ткани начали "молодеть". Так у грызунов, например, улучшилась регенерация мышц", — рассказала ведущий автор исследования Фабрисия Амброзио из Питтсбургского университета.

Тем не менее, когда ученые удалили из крови внеклеточные везикулы, эффект исчез. В целом, процесс очень напоминает вампиризм.

Может ли этот эффект подействовать и на людях пока что остается неясным. Попытки применить этот метод к реальным пациентам были встречены резкой критикой и неубедительными результатами.

Однако команда ученых из Питтсбургского университета надеется, что их исследование может привести к новым методам поддержания и увеличения продолжительности жизни в процессе старения у людей.

Как показали другие исследования ученых, кровь молодых грызунов может помочь повысить когнитивные способности у пожилых особей. Это означает, что лечение с помощью внеклеточных везикул теоретически способно замедлить или даже предотвратить снижение когнитивных функций грызунов с возрастом.

Но перед тем, как начать открывать специальные клиники по переливанию крови молодых людей, необходимо провести гораздо больше исследований.