Прикладний вампіризм. Вчені з'ясували, що свіжа кров справді може омолоджувати

Дослідники провели експеримент на мишах, під час якого вдалося регенерувати м'язову тканину гризунів.

З віком м'язи людей стають слабшими та менш здатними до загоєння після травм. Однак у своєму новому дослідженні вчені з університету Піттсбурга виявили докази того, що кров молодих гризунів може бути секретом того, як продовжити м'язам молодість. У майбутньому це відкриття може сприяти розвитку терапії з регенерації м'язів для людей похилого віку, пише Futurism.

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Команда вчених з'ясувала, що частки у мишачій крові, які називаються позаклітинними везикулами, передають у м'язові клітини "білок довголіття" — клото, якусь інформацію.

"У міру старіння мишей позаклітинні везикули стають слабшими і в результаті посилають все менше інформації для білка. Проте, коли ми дали старим мишам кров молодих, їх клітини і тканини почали "молодіти". Так у гризунів, наприклад, покращилася регенерація м'язів", — розповіла провідна авторка дослідження Фабрісія Амброзіо з Піттсбурзького університету.

Проте коли вчені видалили з крові позаклітинні везикули, ефект зник. Загалом процес дуже нагадує вампіризм.

Чи може цей ефект вплинути і на людей поки що незрозуміло. Спроби застосувати цей метод до реальних пацієнтів зустріли різкою критикою та непереконливими результатами.

Проте команда вчених з університету Піттсбурга сподівається, що їхнє дослідження може призвести до нових методів підтримки і збільшення тривалості життя в процесі старіння у людей.

Як показали інші дослідження вчених, кров молодих гризунів допомагає підвищити когнітивні здібності у літніх особин. Це означає, що лікування за допомогою позаклітинних везикул теоретично здатне уповільнити або навіть запобігти зниженню когнітивних функцій гризунів із віком.

Але перед тим, як почати відкривати спеціальні клініки з переливання крові молоді, необхідно провести набагато більше досліджень.