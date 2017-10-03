Не вставая с кресла. Как инвалиды-колясочники умудряются колесить по стране

Несмотря на проблемы украинской инфраструктуры и другие сложности, в Украине есть несколько инициатив, которые продвигают туризм для людей с инвалидностью

Покупать билеты только в кассе, в идеале за пять дней, а то и приезжать два дня подряд. На таких условиях продаёт билеты людям на колясках Укрзализныця. Онлайн-продажи для маломобильных пассажиров недоступны. Сколько людей в этих условиях решаются путешествовать, многое ли могут увидеть в украинских городах и что, по их мнению, нужно изменить в первую очередь?

"Секретная" Винница

9 сентября киевлянка Юлия Миронюк выставила в Сеть фото рассвета над железной дорогой. В шесть утра они с братом уже были на центральном вокзале. Куда поедут, ещё не знали.

За неделю до этого бумажку с номером Юлии вытянули на встрече с путешественником Дмитрием Щебетюком. Организаторы заранее объявили о розыгрыше поездки для людей с инвалидностью на колясках. Несмотря на то, что информацию активно распространяли в соцсетях и СМИ, участников розыгрыша было всего трое.

Поездку для Юлии разрабатывала новая украинская фирма Secret Ticket, предлагающая секретные путешествия. Клиентам подбирают город, покупают билеты, бронируют отель и рекомендуют, что посетить. Куда он поедет, человек узнаёт за сутки до отправления, а иногда и сразу на вокзале. С Юлией организаторы выбрали второй вариант.

На коляске Юлия из-за генетического заболевания — врождённой ломкости костей. Болезнь неизлечима. Девушка рассказывает: раньше бывала в Одессе, за границей, а в детстве ездила в крымские санатории. Но спонтанную поездку помнит только одну — к другу в Черкассы на майские праздники.

Тур для Юлии фирма продумывала вместе с общественной организацией "Доступно.юа", которая пытается обустроить пространство украинских городов для людей на колясках.

Юлию отправили в Винницу. Организаторы нашли для Юлии волонтёров-сопровождающих и поселили в единственном городском отеле, доступном для людей с инвалидностью.

Вагон по заказу. Спецвагон для инвалидов цепляют к поезду по заявлению пассажира

На родине премьера туристка провела два дня.

— Впечатления разные, но в целом позитив перекрывает. По сравнению с Киевом, много пандусов в разные помещения. Большинство — приближённые к строительным нормам. Бордюры подземных переходов преимущественно низкие. Достаточно чисто — у нас в Киеве очень часто на тротуарах битое стекло, и ты едешь и смотришь под колёса вместо того, чтобы глядеть по сторонам и любоваться городом. Не понравилось, что есть проблемы с транспортом. Много троллейбусов и трамваев с высокими ступеньками. Но при этом на остановках в Виннице есть специально указанное место, где происходит такая посадка, — рассказывает Юлия Миронюк.

В плюс Виннице девушка записывает и горожан — люди были приветливы, помогали с коляской. В минус — Краеведческий музей, чью экспозицию увидеть не смогла.

— Вход там был доступный. Однако далее сотрудники извинились и предупредили, что внутри много ступеней. Это старое здание, хотя внешне реставрированное. Когда его строили, о доступности, видимо, никто не думал, — рассказывает Юлия Миронюк.

Чтобы не было различий

У организаторов секретной поездки уже есть одна заявка от туристки с инвалидностью — из Полтавской области. Для неё маршрут в стадии разработки. Хотя компания нацелена на прибыль, поездки для клиентов на колясках владельцы хотят сделать социальными — ищут спонсоров.

— Когда ребята из "Доступно.Юа" предложили делать доступные путешествия, я сразу откликнулась — хотелось внести свою лепту. Часто слышишь от знакомых, что в Европе или Америке много людей на колясках. Я сама, когда была в Париже, в Диснейленде, видела много посетителей на колясках — на каждом аттракционе есть специальные места для людей с инвалидностью. А в Украине нет. И захотелось сделать хоть что-то. Грустно, когда люди сидят дома, — рассказывает соосновательница Secret Ticket Татьяна Косянчук.

Татьяна рассчитывает на энтузиастов — тех, кто будет на своём примере показывать, что туризм для людей с инвалидностью возможен. Рассказывает: к ним уже обращались люди с другими формами инвалидности, не только на колясках. Были и те, кто предлагали себя в качестве волонтёров.

"Тема доступности сейчас поднимается часто. Власть знает о нас, но денег в бюджете не предусматривает!"

Соосновательница проекта знает истории, когда люди, став инвалидами, 10 лет сидели дома — не было подходящей коляски или не позволял психологический барьер. И хочет показывать положительные примеры. Организаторы понимают, что полную стоимость тура их клиенты оплатить не смогут, но хотят, чтобы они платили хотя бы часть.

— Мой партнёр из "Доступно.Юа" Дмитрий Щебетюк передвигается на коляске и считает, что взнос клиента должен быть хоть и небольшим, но обязательным. Главное — психологически мотивировать, воодушевить человека на активную жизнь, показать, что он должен зарабатывать деньги, а не жить по принципу "мне все должны" — такая позиция заведомо проигрышная, — говорит Татьяна.

Транспортный тормоз

Доступную поездку Татьяна Косянчук готовила впервые в жизни. Говорит, подозревала, что покупать железнодорожные билеты для человека на коляске нужно по-другому, но не думала, что всё будет настолько сложно.

— Была надежда, что можно купить билет через интернет. Позвонила на вокзал. Мне сказали, что нужно приехать и обратиться к администратору кассы. На каждый поезд есть места брони для пассажиров на колясках. Узнать по телефону, не заняты ли они, нельзя — только на месте. Касса для людей с инвалидностью на центральном вокзале Киева одна. Она не работает. Затем мне сказали, что билеты из Киева в Винницу есть, а вот из Винницы в Киев нужно заказывать на станции отправления. Там этот отдел работает до пяти вечера. Мне пришлось ехать на вокзал ещё раз, на следующий день. Для меня на ногах это ещё допустимо, но для человека на коляске это очень плохо, — делится впечатлениями Татьяна.

И продолжает рассказ.

— Администратор билетных касс билет выписывает, но не продаёт — тебе нужно в другой кассе без очереди заплатить и его получить.

У Укрзализныци есть специальные вагоны-купе с местами для людей на колясках. В таких вагонах 20 спальных мест плюс два места для человека с инвалидностью и сопровождающего. Есть специальный туалет. По заявлению пассажира такой вагон цепляют к поезду, но обращаться нужно минимум за пять дней до выезда.

— Не факт, что ещё дадут спецкупе. Бывало, что заказывала, а на платформе оказывалось, что его нет. Этот вагон просто не цепляли. Есть места для людей с инвалидностью в "Интерсити", но всё равно билеты нужно брать на центральном вокзале. Может поехать другой человек с документами, самой ехать необязательно, — рассказывает Юлия Миронюк.

По принципу — жить. Татьяна Косянчук и Дмитрий Щебетюк верят, что главное — вдохновить инвалида на активную жизнь

По данным Укрзализныци, с января по сентябрь 2017 года специальные вагоны для пассажиров на колясках цепляли к поездам 48 раз, ими воспользовались 243 человека. Кроме того, как поясняют в компании, в каждом поезде предусмотрены 4 купейных и 6 плацкартных мест для людей с инвалидностью, в том числе и для тех, кто на колясках.

Впрочем, руководство железнодорожного монополиста признаёт, что ситуация с перевозкой людей с особыми потребностями далека от идеала. Директор Укрзализныци по пассажирским перевозкам и сервису Игорь Романкив рассказывает, что онлайн-продажи билетов для людей с инвалидностью можно будет запустить лишь после того, как компания наладит взаимодействие с централизованным банком данных по проблемам инвалидности. Последний ведёт Минсоцполитики. По его словам, УЗ сейчас занимается разработкой программного обеспечения, необходимого для объединения двух баз данных. Однако менеджер затрудняется назвать конкретные сроки.

В Национальной ассамблее людей с инвалидностью Фокусу рассказали, что в Укрзализныце всего 19 спецвагонов для людей с инвалидностью. Но допустили, что это могут быть устаревшие данные — часть вагонов могла остаться в оккупированном Крыму.

Туризм вопреки

Несмотря на сложности, в Украине есть несколько инициатив, которые продвигают туризм для людей с инвалидностью. Например, инициатива "Шалені мандрівники" (активисты общественной организации "Гармония") готовит доступные маршруты по Виннице и окрестностям. Проверяет заправки, кафе, оставляет отзывы.

"Что важно для путешественника? Обеспечить базовые потребности: где-то поесть и найти туалет. Если еду можно взять с собой, то туалет ищем, и он должен быть доступным. Заехали в Клембовку (село в Ямпольском районе Винницкой области. — Фокус). До туалета даже доехали, двери широкие, но вместо унитаза — дырка. Оставили предложение в книге отзывов и справочник с параметрами. Мечтаем дальше", — был один из отзывов.

А волонтёры Ужгородской общественной организации "Диво­світ" ещё в 2010 году создали туристическую карту города для незрячих шрифтом Брайля. Помогала им кафедра туризма Ужгородского национального университета. По карте можно прочитать историю города, узнать о его основных памятниках.

Вдохновиться красотой. Участница доступ­но­го путешествия с братом на берегу Южного Буга

— В 2010 году мы сделали карту шрифтом Брайля и макет греко-католического собора, чтобы люди с проблемами зрения могли ощутить красоту архитектуры. Карта очень востребованна — незрячие молодые люди не сидят дома и не просят их пожалеть, а активно путешествуют. А в 2009 году реализовали проект "Доступное Закарпатье" — установили семь светофоров для незрячих. Далее мы подавали много идей на проекты Евросоюза, но, к сожалению, грантов так и не выиграли. Тема доступности сейчас поднимается часто, но всё в состоянии "информационном": власть знает о нас, но денег в бюджете не предусматривает, — рассказала Фокусу глава организации инвалидов зрения "Дивосвіт" Оксана Богданец.

Сооснователь проекта доступных секретных путешествий Дмитрий Щебетюк своим примером показывает, что не стоит сидеть на месте. Летом он проехал 2,7 тыс. км автостопом — посетил 17 городов Украины и Беларуси. После травмы позвоночника Дмитрий уже шесть лет передвигается на коляске.

Его туристические аппетиты росли по мере удаления от дома во время путешествия. Сначала он доехал из Киева в Каменец-Подольский, затем в Черновцы, далее через Беларусь проехал до Гомеля, в Украину вернулся через Чернигов. Вернулся с убеждением: если нарастает разочарование в жизни и окружающих, нужно путешествовать автостопом — путешественников на дорогах подбирают только добрые люди.

Дмитрий рассказывает: водители ему встречались разные. Одни говорили, что в салоне нет места, хотя ехали пустыми. Другие подбирали, хотя ехали большими семьями и приходилось уплотняться.

Из поездки Щебетюк вернулся с ощущением, что Украине есть чему поучиться у Беларуси: подземные переходы с лифтами там даже на окраинах городов, а контрольно-пропускные пункты не в пример нашим.

— Не знаю, проводили ли в Беларуси тренинги по обращению с людьми на колясках. Ко мне сразу вышли, попросили подождать. Через секунд 20 из кабинки вышел пограничник, поставил штамп, спросил, знаю ли, куда идти. Пожелал всего наилучшего. У нас спрашиваешь, куда тебе идти, на тебя смотрят, будто ты с другой планеты. Кабинки на контрольных постах нужно делать или пониженными, или обучать персонал, что нужно выходить. Я могу дотянуться, но мне приходилось чуть ли не вылезать из коляски, чтобы подать документы. И туалеты нужно переделывать — целых три ступеньки, — жалуется Дмитрий Щебетюк.

Ехать автостопом Дмитрий советует тем, кто вынослив и может переносить контраст эмоций. Диапазон меняется от "мир меня бросил", если путешественника долго не подбирают, до "мир меня любит", если весёлый водитель рассказал много историй.

Список пригодных для людей на колясках городов организаторы ещё разрабатывают. Но говорят, что это будут областные центры и маленькие города. Для каждой поездки станут искать волонтёров.

А Дмитрий Щебетюк сейчас готовится к Паралимпиаде. Кроме того, в следующем году он собирается в новое путешествие — по Европе.