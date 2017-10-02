Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование циркадных ритмов группе ученых, среди которых профессоры Джеффри Холл (Германия), Майкл Росбаш (Брандайский университет, США) и Майкл Юнг (университет Рокфеллера, США). Об этом сообщает Дождь.

Ученые объяснили работу "биологических часов" организма, объяснили члены комитета. Премию присудили с формулировкой "за открытия молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм". Циркадные ритмы (или "биологические часы") помогают регулировать режим сна, пищевое поведение, высвобождение гормонов и артериальное давление, объяснили в Нобелевском комитете.

В ответ на звонок Нобелевского комитета один из ученых Майкл Росбаш подумал, что его разыгрывают.

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По традиции Нобелевского комитета, список номинантов на премию не оглашают сразу и представят только через 50 лет после присуждения премии. При этом перед вручением некоторые исследователи представляют прогнозы по возможным номинантам.

По прогнозам аналитической компании Clarivate Analytics, в 2017 году на премию претендовали четыре кандидата. Среди них — директор Центра рака им. Сандры и Эдварда Мейеров и профессор онкобиологии Медицинского колледжа Вайль-Корнелл за открытие семейства ферментов Фосфоинозитид-3-киназы и ее роли в росте опухоли.

Также среди вероятных номинантов был профессор неврологической визуализации и ведущий научный сотрудник Центра нейровизуализации Wellcome Trust Университетского колледжа Лондона Карл Фристон. Аналитики отмечали, что он мог быть номинирован "за фундаментальный вклад в анализ данных визуализации мозга, в частности, путем статистического параметрического картирования и воксель-базированной морфометрии".

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. pic.twitter.com/lbwrastcDN — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2017 г.

Our biological clock helps to regulate sleep patterns, feeding behavior, hormone release and blood pressure #NobelPrize pic.twitter.com/NgL7761AFE — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2017 г.

Напомним, в прошлом году премию присудили японцу Есинори Осуми за его открытия механизмов аутофагии — процесса, при котором клетка может обновляться и продлевать собственную жизнь.