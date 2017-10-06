Нобелевскую премию мира вручили Международному движению по запрещению ядерного оружия

Нобелевскую премию мира в 2017 году получило Международное движение по запрещению ядерного оружия (ICAN) за "работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия". Об этом сообщает Медуза.

Нобелевский комитет также отметил, что движение добилось подписания соглашения о запрете такого оружия.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С тех пор его подписали 53 государства. Ни одно из государств, обладающих ядерным оружием, его не подписало.

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Watch the very moment the 2017 Nobel Peace Prize is announced! #NobelPrize pic.twitter.com/H0AtcRU7tn — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 октября 2017 г.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 октября 2017 г.

Напомним, в 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за шаги по урегулированию конфликта с боевиками FARC.