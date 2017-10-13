Самолет №666 финских авиалиний в пятницу 13-го доставил пассажиров в "ад"

Сегодня был 21-й и последний рейс борта под таким номером в такой день

Самолет авиакомпании Finnair под номером 666 вылетел в Хельсинки 13 октября в пятницу. Сокращение города – HEL, по написанию и звучанию похоже на слово HELL, что в переводе с английского означает "ад". Об этом сообщает Украинские новости со ссылкой на The Telegraph.

Рейс номер 666 летает из Копенгагена в Хельсинки в пятницу 13-го с 2006 года. За 11 лет был 21 полет в эту дату на этом самолете. Но сегодня последний раз, когда борт номер 666 отправили в HEL, поскольку авиакомпания решила сменить полетный номер самолета.

"29 октября некоторые номера самолетов будут изменены, и наш рейс AY666 из Копенгагена в Хельсинки изменится на AY954", – сообщили в авиакомпании.

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Пилот самолета Юха-Пекка Кейдасто говорит, что он не суеверен и не боится летать в пятницу 13-го.

"Это такая шутка среди пилотов. Я не суеверный человек и просто считаю это веселым совпадением. Но если на борту есть человек, который об этом беспокоится, экипаж всегда готов помочь ему", – сказал пилот.