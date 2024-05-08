РФ понимает только силу: как Финляндия готовится к потенциальной войне, — FT

Заместитель начальника штаба Микко Хейсканен заявил, что у них есть воля и потенциал для защиты страны от нападения РФ. Стратегическое планирование позволяет хранить оружие в странах-союзницах по НАТО, а гражданские производители могут быстро перейти к производству оборонных материалов.

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Финляндия имеет самую длинную границу с Россией среди стран ЕС и НАТО. Они имеют стратегические планы, что делать в случае войны с Россией. Детали планирования рассказали в Financial Times.

Хельсинки успешно проверили свою способность перевода страны на военные рельсы и начали хранить технику и оборудование за пределами страны. Финляндия имеет высокий уровень готовности, потому что имеет дело с все более агрессивной Россией. Заместитель начштаба по вооружению и материально-техническому обеспечению оборонных сил генерал-лейтенант Микко Хейсканен (министр войны, если дословно перевести с финского) заявил, что они проверили более 1000 соглашений с частными компаниями по производству оборудования или оказанию услуг во время войны.

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"Нам нужно быть готовыми к долгосрочному кризису... Мы активизировали некоторые из них, мы проверили все сделки, мы протестировали закупки не только боеприпасов, но и других материалов. Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров", — сказал Хейсканен.

Финляндия имеет, вероятно, самый высокий уровень готовности среди стран НАТО или ЕС из-за опыта войны с Россией, в частности в 1939-1940 годах. Советская армия тогда имела огромные потери.

Хельсинки накопили основные виды топлива и зерна минимум на полгода, а также достаточное количество укрытий для всего населения. К тому же треть населения Финляндии является резервистами, что дает стране с населением 5,6 млн одну из крупнейших армий в Европе.

"Это у нас в ДНК. Россия уважает силу. Сила состоит как из воли, так и из потенциала. Воля есть. Воля народа защищать страну, пожалуй, самая высокая в мире. Способность материальная находится на уровне, заслуживающем доверия. На развитие этого потенциала нужны годы. Вы не можете сделать это за год или два", — добавил Хейсканен.

Он отказался вдаваться в детали, но добавил, что текстильные производители быстро могут переориентироваться на производство бронежилетов или других элементов защиты. Сейчас страна находится на 3 из 9 возможных уровней эскалации. Экономика не перешла на военные рельсы, но производство оружия увеличили. Производство боеприпасов из-за войны в Украине увеличилось в 10 раз, если сравнивать с 2019 годом.

Благодаря членству в НАТО Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии, а в планах это делать и в Швеции. В дальнейшем будут хранить и боеприпасы, и возможно даже запчасти.

"Мы больше не одиноки. Мы можем доверять другим. Нам не нужно держать все яйца в одной корзине. Нам не нужно владеть всеми коровами, чтобы производить для нас молоко", — резюмировал Хейсканен.

Напомним, 12 апреля СМИ писали, что Финляндия начала разработку первой колесной САУ на базе 155K98.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что не стоит думать о ценах на нефть, когда речь идет об ударах Украины по российским НПЗ.