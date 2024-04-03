"Сильный документ": Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности (видео)

Финляндия будет предоставлять Украине долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Киевом в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.

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Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности между государствами, которое охватывает поддержку обороны, безопасности Украины, а также политическую поддержку и реформ и восстановления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы с президентом Финляндии Александром Стуббом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Сильный документ, удостоверяющий готовность Финляндии и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", — сообщил президент.

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Согласно подписанному документу, Финляндия будет предоставлять Украине долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Киевом в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.

Также Финляндия будет помогать Украине в восстановлении энергетического сектора, усилении защиты границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.

Напомним, что 12 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак представил детали нового соглашения по безопасности между Украиной и Великобританией. Подписанный документ охватывает широкий спектр сфер сотрудничества, касающийся информационной безопасности, борьбы с пропагандой, кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, оборонного и военного сотрудничества.