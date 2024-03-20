Финляндия усиливает речной флот ВСУ для защиты плацдарма в Крынках, — Forbes

По словам журналистов, ВСУ могут при такой поддержке укрепить линии снабжения через Днепр в левобережный поселок Крынки, где с октября удерживается узкий плацдарм. В составе ВМС Финляндии много бронекатеров: Jehus, Jurmos, Uiskos.

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Финляндия стала еще одной страной, которая предоставила поддержку речным силам Украины, которые пытаются защититься от ударов российских дронов. Об этом пишет Forbes.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что поддерживает передачу финских лодок через территорию Румынии.

Пока неизвестно, сколько лодок передадут финны и какого типа. Но очевидно, что ВСУ могут при такой поддержке укрепить линии снабжения через Днепр в левобережный поселок Крынки, где с октября удерживается узкий плацдарм.

В составе ВМС Финляндии много бронекатеров: с десяток 32-тонных Jehus, 38 Jurmos весом 14 тонн (к тому же, еще 17 строятся) и около 20 Uiskos весом 10 тонн. Эти плавсредства перевозят и доставляют войска через длинную береговую линию Финляндии.

Вероятнее всего, Украине передадут Uiskos. Этим лодкам уже несколько десятилетий, финская армия заменяет их на новые Jehus и Jurmos.

У Uiskos, хотя и есть кевларовый вкладыш, помогающий остановить огонь из стрелкового оружия, броня все же тянется только вдоль бортов лодок. В отличие от Jehus и Jurmos с закрытыми пассажирскими салонами, у устаревших Uiskos открытый верх — отсюда уязвимость перед дронами.

Радиоглушители, которые ВСУ используют против вражеских дронов на правом берегу Днепра, пожалуй, лучшая защита от беспилотников. Но бронезащита тоже не помешает, поэтому Украина и стремилась получить от союзников любые бронекатера.

Недавний пакет помощи от Швеции на 680 млн долларов включал в себя 30 речных катеров, в т.ч. 10 бронированных CB90. По словам отставного офицера ВМС США Пита Пагано, эскадрилья из 10 CB90 может высадить роту из 200 морских пехотинцев "с определенной степенью выживаемости как корабля, так и войск".

Jehu или Jurmo аналогичны CB90; открытый Uisko — нет. Не то, что этим финским лодкам не будут рады в украинских речных силах, но они представляют собой существенного улучшения по сравнению с надувными лодками с жестким корпусом, которые сейчас используют ВСУ.

Напомним, что российские войска пытались украсть шведский танк Strv 122.

Также сообщалось, что российские войска продвинулись к Первомайской плотине и утверждают, что захватили Орловку.