Фінляндія посилює річковий флот ЗСУ для захисту плацдарму в Кринках, — Forbes

За словами журналістів, ЗСУ можуть за такої підтримки зміцнити лінії постачання через Дніпро в лівобережне селище Кринки, де з жовтня утримується вузький плацдарм. У складі ВМС Фінляндії багато бронекатерів: Jehus, Jurmos, Uiskos.

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Фінляндія стала ще однією країною, яка надала підтримку річковим силам України, які намагаються захиститися від ударів російських дронів. Про це пише Forbes.

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Президент Румунії Клаус Йоганніс повідомив, що підтримує передачу фінських човнів через територію Румунії.

Поки що невідомо, скільки човнів передадуть фіни і якого типу. Але очевидно, що ЗСУ можуть за такої підтримки зміцнити лінії постачання через Дніпро в лівобережне селище Кринки, де з жовтня утримується вузький плацдарм.

У складі ВМС Фінляндії багато бронекатерів: з десяток 32-тонних Jehus, 38 Jurmos вагою 14 тонн (до того ж ще 17 будують) і близько 20 Uiskos вагою 10 тонн. Ці плавзасоби перевозять і доставляють війська через довгу берегову лінію Фінляндії.

Найімовірніше, Україні передадуть Uiskos. Цим човнам уже кілька десятиліть, фінська армія замінює їх на нові Jehus і Jurmos.

В Uiskos, хоча і є кевларова вкладка, що допомагає зупинити вогонь зі стрілецької зброї, броня все ж таки тягнеться тільки вздовж бортів човнів. На відміну від Jehus і Jurmos із закритими пасажирськими салонами, у застарілих Uiskos відкритий верх — звідси вразливість перед дронами.

Радіоглушники, які ЗСУ використовують проти ворожих дронів на правому березі Дніпра, мабуть, найкращий захист від безпілотників. Але бронезахист теж не завадить, тому Україна і прагнула отримати від союзників будь-які бронекатери.

Нещодавній пакет допомоги від Швеції на 680 млн доларів містив 30 річкових катерів, у т.ч. 10 броньованих CB90. За словами відставного офіцера ВМС США Піта Пагано, ескадрилья з 10 CB90 може висадити роту з 200 морських піхотинців "з певним ступенем виживання як корабля, так і військ".

Jehu або Jurmo аналогічні CB90; відкритий Uisko — ні. Не те, що цим фінським човнам не будуть раді в українських річкових силах, але вони являють собою істотне поліпшення порівняно з надувними човнами з жорстким корпусом, які зараз використовують ЗСУ.

Нагадаємо, що російські війська намагалися вкрасти шведський танк Strv 122.

Також повідомлялося, що російські війська просунулися до Першотравневої греблі й стверджують, що захопили Орлівку.