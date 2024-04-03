"Сильний документ": Україна та Фінляндія підписали двосторонню безпекову угоду (відео)

Фінляндія надаватиме Україні довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Києвом в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Related video

Україна та Фінляндія підписали двосторонню безпекову угоду між державами, яка охоплює підтримку оборони, безпеки України, а також політичну підтримку й реформ і відновлення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми з президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії", — повідомив президент.

Важливо

Фінляндія посилює річковий флот ЗСУ для захисту плацдарму в Кринках, — Forbes

Згідно із підписаним документом, Фінляндія надаватиме Україні довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Києвом в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Також Фінляндія допомагатиме Україні у відбудові енергетичного сектору, посиленні захисту кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.

Нагадаємо, що 12 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак представив деталі нової безпекової угоди між Україною та Великою Британією. Підписаний документ охоплює широкий спектр сфер співробітництва, що стосується інформаційної безпеки, боротьби з пропагандою, кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, оборонни та військової співпраці.