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Главная » Общество » Фото В Австралии обнаружили кенгуру – двойника Путина

Фото В Австралии обнаружили кенгуру – двойника Путина

<span class="label red">Фото</span> В Австралии обнаружили кенгуру – двойника Путина
Накачанный кенгуру / Фото: twitter.com/_rone

Кенгуру принял специфическую позу, которую люди истолковали как демонстрацию силы

13.10.17 115
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Пользователей социальных сетей привлекла фотография кенгуру, сделанная 27-летним Джексоном Винсентом в районе реки Маргарет на западе Австралии. К животному Винсента привела его собака.

Кенгуру принял специфическую позу, которую люди истолковали как демонстрацию силы.

Мощь животного вызвала восхищение пользователей Twitter и Facebook. Австралийцы испытали гордость.

"Неужели все действительно уверены, что мы эволюционировали от обезьян, а не от кенгуру?" – задается вопросом Сандра Экерсли в Twitter.

Некоторые увидели сходство между животным в реке и президентом России Владимиром Путиным на рыбалке.

Австралийский ветеринар Крис Браун объяснил в Facebook, что поза кенгуру, которую все приняли за самоуверенную, на самом деле оборонительная. Сумчатый просто заметил собаку неподалеку и решил выпятить лапы вперед, чтобы пес держался от него подальше.

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