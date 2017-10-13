Пользователей социальных сетей привлекла фотография кенгуру, сделанная 27-летним Джексоном Винсентом в районе реки Маргарет на западе Австралии. К животному Винсента привела его собака.

Кенгуру принял специфическую позу, которую люди истолковали как демонстрацию силы.

You using that machine bro? pic.twitter.com/Wqkw7b4mf6 — adam ferrone (@_rone) 12 октября 2017 г.

Мощь животного вызвала восхищение пользователей Twitter и Facebook. Австралийцы испытали гордость.

"Неужели все действительно уверены, что мы эволюционировали от обезьян, а не от кенгуру?" – задается вопросом Сандра Экерсли в Twitter.

Некоторые увидели сходство между животным в реке и президентом России Владимиром Путиным на рыбалке.

Vladimir KangaPutin pic.twitter.com/qEUCLnl1yg — Name cannot be blank (@EvryDyImHeslin) 13 октября 2017 г.

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Австралийский ветеринар Крис Браун объяснил в Facebook, что поза кенгуру, которую все приняли за самоуверенную, на самом деле оборонительная. Сумчатый просто заметил собаку неподалеку и решил выпятить лапы вперед, чтобы пес держался от него подальше.