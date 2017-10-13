Пользователей социальных сетей привлекла фотография кенгуру, сделанная 27-летним Джексоном Винсентом в районе реки Маргарет на западе Австралии. К животному Винсента привела его собака.
Кенгуру принял специфическую позу, которую люди истолковали как демонстрацию силы.
You using that machine bro? pic.twitter.com/Wqkw7b4mf6— adam ferrone (@_rone) 12 октября 2017 г.
Мощь животного вызвала восхищение пользователей Twitter и Facebook. Австралийцы испытали гордость.
"Неужели все действительно уверены, что мы эволюционировали от обезьян, а не от кенгуру?" – задается вопросом Сандра Экерсли в Twitter.
Некоторые увидели сходство между животным в реке и президентом России Владимиром Путиным на рыбалке.
Vladimir KangaPutin pic.twitter.com/qEUCLnl1yg— Name cannot be blank (@EvryDyImHeslin) 13 октября 2017 г.
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Австралийский ветеринар Крис Браун объяснил в Facebook, что поза кенгуру, которую все приняли за самоуверенную, на самом деле оборонительная. Сумчатый просто заметил собаку неподалеку и решил выпятить лапы вперед, чтобы пес держался от него подальше.