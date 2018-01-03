Семье Ирины Ноздровской просят оказать любую посильную помощь

Семья погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской попала в трудное материальное положение. Она была единственным кормильцем.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем.

Вскоре будут похороны и многие люди уже оказывают посильную помощь, чтобы поддержать родителей и дочь погибшей.

"У меня есть просьба ко всем СМИ и особенно - к телеканалам. Сейчас это горячая тема, к ней приковано внимание всего общества. Думаю, помимо информации о ходе расследования было бы правильно призвать зрителей и читателей оказать семье Ирины любую посильную помощь. Друзья и близкие семьи были бы очень благодарны за такую поддержку", - пишет Найем.

Данные карточки матери Ирины и ее дочери указываю ниже. Информация получена лично от родственников, достоверность я гарантирую.

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Дуняк Катерина Маркуріївна

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Ноздровська Анастасія Юріївна", - указано в опубликованном сообщении.

Напомним, Ноздровская умерла за два-три дня до того, как ее нашли.