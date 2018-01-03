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Главная » Общество » Семье Ирины Ноздровской просят оказать любую посильную помощь
Убийство правозащитницы Ноздровской

Семье Ирины Ноздровской просят оказать любую посильную помощь

Семье Ирины Ноздровской просят оказать любую посильную помощь

Мустафа Найем гарантирует достоверность информации

03.01.18 112
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Семья погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской попала в трудное материальное положение. Она была единственным кормильцем.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем.

Вскоре будут похороны и многие люди уже оказывают посильную помощь, чтобы поддержать родителей и дочь погибшей. 

"У меня есть просьба ко всем СМИ и особенно - к телеканалам. Сейчас это горячая тема, к ней приковано внимание всего общества. Думаю, помимо информации о ходе расследования было бы правильно призвать зрителей и читателей оказать семье Ирины любую посильную помощь. Друзья и близкие семьи были бы очень благодарны за такую поддержку", - пишет Найем.

Данные карточки матери Ирины и ее дочери указываю ниже. Информация получена лично от родственников, достоверность я гарантирую.

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Дуняк Катерина Маркуріївна

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Ноздровська Анастасія Юріївна", - указано в опубликованном сообщении.

Напомним, Ноздровская умерла за два-три дня до того, как ее нашли.

 

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