Назло Китаю: в тайваньских паспортах появится графа "третий пол"

Это должно защитить права трансгендеров, интерсексуалов и лиц другой половой принадлежности

Еще прошлой весной Тайвань узаконил однополые браки. При этом, на территории материкового Китая ЛГБТ-сообщество не находит официальной поддержки.

Несмотря на это, тайваньские ведомства решили пойти еще дальше и решили добавить в графу "пол" на тайваньских паспортах третий вариант.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Shanghaiist.

Министерство иностранных дел не видит препятствий в проведении данной процедуры. Новая возможность должна будет защитить права трансгендеров, интерсексуалов и лиц другой половой принадлежности.

Отметим, в числе стран, которые также разрешили гражданам использовать нейтральный пол в паспортах, находятся Канада, Австралия, Дания, Германия, Мальта, Новая Зеландия, Пакистан, Индия, Ирландия и Непал.

Напомним, в Исландии запретили платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам.