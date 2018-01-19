Скончался полицейский, раненый во время перестрелки в Одессе

Ему было 30 лет

В Одессе умер один из трех пострадавших полицейских во время работы правоохранителей по вызову по улице Новосельского, 48, где злоумышленник устроил стрельбу из самодельного пистолета.

Об этом сообщил советник председателя Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк.

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Речь идет о 30-летнем полицейском, о котором сразу сообщали, что его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня в центре Одессы в 15:30 сотрудники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника. Во время задержания он начал стрелять из огнестрельного оружия.