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Главная » Общество » В Украине достаточно вакцины от дифтерии и столбняка, - Минздрав

В Украине достаточно вакцины от дифтерии и столбняка, - Минздрав

В Украине достаточно вакцины от дифтерии и столбняка, - Минздрав
Фото: e-medicina.md

Учитывая вероятность вспышки заболевания в Украине, для его лечения Индия предоставила в качестве гуманитарной помощи 900 доз противодифтерийной сыворотки

23.01.18 281
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В Украине есть 6 миллионов доз вакцины против дифтерии и стовбняка. Этого вполне достаточно, утверждает эксперт Минздрава по направлению "Инфекционные болезни. Детские инфекционные болезни. Паразитология" Федор Лапий. 

Об этом эксперт сообщил на брифинге, передает Укринформ

"В Украине достаточно вакцин против дифтерии и столбняка. Более 6 млн доз - впервые за последние годы мы можем обеспечить иммунитет каждому взрослому. А каждый взрослый каждые 10 лет должен пройти ревакцинацию против дифтерии и столбняка", - сказал Лапий. 

Он отметил, что сейчас наблюдается определенный ажиотаж из-за вспышки заболеваемости корью, поэтому эта вакцина используется очень быстро. Чтобы не возникло такой же ситуации с заболеваемостью дифтерией, специалист призвал взрослых при обращении к врачу первичного звена уточнять, нужно ли делать прививки. 

По словам Лапия, опасность дифтерии в том, что, в отличие от кори, которая сначала проявляется как ОРВИ, человек может быть носителем возбудителя дифтерии, но при этом не иметь симптомов заболевания. 

"Почему мы больше боимся дифтерии. Потому что вирус кори не имеет носительства - человек или болен и выделяет вирус, или здоров и не выделяет вирус и не является его носителем. При дифтерии есть носительство возбудителя дифтерии. Человек не имеет симптомов, посещает детский коллектив, работу , ездит в транспорте. Возбудитель дифтерии более устойчив во влажной среде. И поэтому мы говорим о том, что носительство возбудителя дифтерии никуда не исчезает", - сказал врач. 

Лапий подчеркнул, что создание коллективного иммунитета будет эффективным против таких инфекционных заболеваний как корь, краснуха, паротит, дифтерия. 

А вот таким заболеванием как столбняк, возбудитель которого находится в почве, рискует заболеть каждый человек, просто получив рану и испачкав ее. 

"Если 99% будет вакцинировано против столбняка, страна это почувствует, так как не будет больных столбняком. Но те, кто не имеет иммунитета от столбняка, имеет инфицированную рану, имеет возбудитель в ране, который производит токсин, от коллективного иммунитета никак не зависит", - заявил Лапий. 

По данным Центра общественного здоровья, 38,7% взрослых прошли вакцинацию АДС-М, которая используется для ревакцинации от дифтерии и столбняка как детей, так и взрослых. 

В наличии в Украине 6 млн доз вакцины АДС-М, 700 тысяч доз вакцины АДС (для прививки детей). Кроме того, учитывая вероятность вспышки дифтерии в Украине, для лечения этого заболевания в конце 2017 года Индия предоставила Украине в качестве гуманитарной помощи 900 доз противодифтерийной сыворотки. 

На 2018 год Минздрав заложил в бюджет 40,2 млн грн для закупки именно сывороток и иммуноглобулинов, которые используются для лечения этих заболеваний.

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