Наследие революции. Что случилось с общественными движениями, зародившимися во время Майдана

Автомайдан

"Наше движение, созданное из активистов и автовладельцев, возникло в ноябре 2013-го с началом протестов. На следующий день после того как избили студентов, мы встретились в пабе и начали обсуждать, что делать дальше. У меня был опыт организации акций "Я ненавижу Укравтодор", когда мы поехали и поломались под Кабмином. Но по масштабу 50–100 человек и 50–100 машин — это две несоизмеримые вещи. Мы тогда поехали к МВД и забросали его стены яйцами", — вспоминает Алексей Гриценко, один из основателей Автомайдана. Его активисты принимали участие в столкновениях с "Беркутом" на Грушевского и на Михайловской. Выставлялись ночные патрули, которые отслеживали перемещение техники силовиков, групп антимайдана. Автомобилисты занимались эвакуацией раненых, логистикой Майдана. После Революции достоинства Автомайдан преобразовали в общественную организацию с представительствами в регионах. Костяк составляет 150 человек по всей стране, но с большим мобилизационным потенциалом. "Мы не способны подменить собой государство и побороть коррупцию, но можем давить на правоохранительные органы и суды, которые должны заниматься борьбой с коррупцией. Входим в Общественный совет при НАБУ, делегировали людей в Громадську раду доброчесности", — рассказывает Гриценко.

Как и в случае с другими известными организациями, бренд "Автомайдан" используют все кому не лень. Многие бывшие активисты движения, которые во время Революции достоинства боролись плечом к плечу с режимом Януковича, впоследствии не выдержали испытания славой и деньгами, потому отделились. Они создали собственные проекты, в названии которых использовали слово "Автомайдан". Таких в стране насчитывается не менее 36. Чтобы отделить их от оригинального Автомайдана, аксакалы движения сформировали чёрный список известных людей, которые имели отношение к организации, но уже не являются её членами. По словам Гриценко, сегодня члены Автомайдана — это типичный средний класс, люди, которые любят свободу, комфортную жизнь, могут позволить себе иметь машину. В определённой степени это и делает их независимыми.

ЖМИ НА ГАЗ. Один из организаторов Автомайдана Алексей Гриценко говорит, что основа движения — типичный средний класс

Открытый университет Майдана

Открытый университет Майдана появился как свободный лекторий, где выпускники и преподаватели бизнес-школ объясняли активистам основы гуманитарных наук и общественного развития. После завершения протестов часть организаторов Открытого университета ушла в другие проекты, например, в "Прозорро". Сегодня это движение трансформировалось в платформу гражданского образования, сосредоточившись на развитии гражданских компетенций.

"Наша цель — дать доступ к знаниям, которые могут менять мысли и поведение гражданина как собственника государства", — говорит Остап Стасив, сооснователь инициативы. На сайте университета представлены 44 курса, среди которых курсы по персональному развитию, предпринимательству, укреплению громад. Здесь почти 600 тыс. посетителей и 20,5 тыс. слушателей.

"Это такой гражданский MBA, где люди не платят, но он помогает получить знания. Например, у нас есть курсы по продвижению энергоэффективности. Они рассказывают о том, что это такое, где найти инвестиции для внедрения энергоэффективных технологий, какие программы финансирования есть, где их отыскать, как организовать ОСМД. Планируем создать курс по управлению общественной собственностью", — делится планами Стасив.

Все курсы на сайте представлены бесплатно, но организаторы платформы думают над созданием бизнес-модели, при которой бизнес сможет получать за деньги онлайн-консалтинг по корпоративному образованию. Средства, вырученные от этого, пойдут на развитие бесплатных онлайн-курсов. Открытый университет также регулярно участвует в проведении всевозможных тренингов и открытых лекций.

"Правый сектор"

Одним из символов Майдана стало объединение "Правый сектор". Собранное преимущественно из футбольных ультрас и националистов, именно оно оказалось наиболее подготовленной частью уличных бойцов. Дмитрий Ярош, лидер объединения, появился на публике только через два месяца после создания организации и стал главным раздражителем и элементом запугивания российской пропаганды. Его непримиримая позиция в отношении действующей в тот момент власти сыграла важную роль в свержении режима Януковича.

Большинство ярких движений, зародившихся во время Революции достоинства, продолжают свою работу. Одни остались гражданскими инициативами, другие трансформировались в политические проекты

После Майдана и с началом бое­вых действий ПС разделился — боевое крыло организации оформилось в Добровольческий украинский корпус, воевавший на самых горячих участках донбасского фронта. Его бойцы принимали участие в битвах за Донецкий аэропорт и в Песках, регулярно использовались военными как разведывательно-диверсионные группы. Вторая часть "Правого сектора" превратилась в политическую партию, созданную на базе УНА-УНСО.

Изначально это было добровольческое движение без чёткой иерархической структуры, и названием "Правый сектор" пользовались все желающие. Так произошло в Мукачеве летом 2015 года, когда бойцы ПС приняли участие в криминальных разборках с использованием тяжёлого пехотного вооружения. Это вызвало общественный резонанс и привело к расколу в "Правом секторе". Организацию покинул её лидер Дмитрий Ярош, основав "Державницьку інициативу Яроша" (ДІЯ), а также собственное военизированное формирование УДА (Украинская добровольческая армия). "Правый сектор" продолжает существовать, но уже практически не выделяется на фоне других правых организаций.

Во время Революции достоинства образовалась Самооборона Майдана. Созданная после силового разгона, неформальная организация подчинялась штабу координационных сил. В разное время в её состав входило от 17 до 42 сотен Майдана. После начала боевых действий многие члены Самообороны вступили в Нацгвардию и стали костяком добровольческих формирований, ушедших на фронт. Немало участников Самообороны Майдана было в рядах ВСУ, в батальонах "Айдар", "Донбасс" и "Азов".

"Евромайдан SOS"

После разгона мирной акции студентов не осталось в стороне и правозащитное сообщество. Уже утром следующего дня появились телефонные горячие линии, на которых сидели активисты, юристы и правозащитники, собиравшие информацию о преступных действиях властей. Они же выясняли, кто из активистов пропал и кому нужна помощь.

"Когда мы увидели количество пострадавших, возникла идея юридической помощи их родственникам. Мы открыли горячую линию и предложили адвокатам нам помочь. Дальше наша инициатива разрослась до масштабов информационного центра всего, что касалось Евромайдана", — говорит координатор Центра гражданских свобод Александра Романцова. До марта, когда Революция достоинства окончательно победила, центр "Евромайдан SOS" принял более 16 тыс. звонков исключительно силами волонтёров. Они занимались розыском пропавших активистов, уточнением списков погибших и пострадавших, неотложной юридической помощью, сопровождением дел в судах, сбором доказательств преступлений режима Януковича и сотрудников милиции. Кроме того, сообщество проверяло слухи наподобие "на нас идут танки" и координировало действия других инициатив Майдана. После Революции достоинства активисты с помощью иностранных партнёров подали в Международный уголовный суд ООН обращение на основе собранных материалов. Сейчас его рассматривает международная прокуратура.

БЕСПЛАТНЫЕ ЗНАНИЯ. На сайте Открытого университета Майдана, сооснователем которого является Остап Стасив, представлено 44 курса. Здесь почти 600 тыс. посетителей и 20,5 тыс. слушателей

Сегодня "Евромайдан SOS" работает как информационная площадка в сфере прав человека, в частности, ведёт кампанию Let my people go по освобождению украинских политзаключённых в России. Также инициатива основала волонтёрскую премию, вручение которой происходит в годовщину избиения студентов. После окончания Евромайдана и начала боевых действий члены инициативы основали ряд общественных организаций, занимающихся помощью пострадавшим от конфликта, — "Восток-SOS", "КрымSOS", "Донбасс SOS".

"Мистецький Барбакан"

Неформальное объединение художников, сопровождавших Революцию достоинства. Меткие карикатуры и художественные принты вдохновляли на дальнейшую борьбу. Идею творческой крепости спроектировал архитектор Дмитрий Жило, он же участвовал в её создании. К группе присоединились украинские художники Иван Семесюк, Андрей Ермоленко, Алекс Заклецкий и другие. Арты, созданные участниками "Барбакана", до сих пор пользуются бешеной популярностью, их часто можно увидеть на футболках и патриотической сувенирной продукции. После окончания Майдана многие творцы стали помогать фронту — кто-то создавал дизайны шевронов, а кто-то пошёл добровольцем.

"Половина из нас ушла воевать, очень много архитекторов в первые дни войны рванули на фронт. Другие подались в социальное искусство. Можно сказать, что с "Мистецького Барбакана" зародился культурный фронт. Мощная лавина, которая началась там, действует до сих пор", — считает украинский художник Андрей Ермоленко.

Кроме художественного наследия участниками "Барбакана" создано издательство "Люта справа", кафе-бар и галерея "Барбакан", где регулярно собирается творческая и социально активная публика.

Канцелярская сотня

После бегства Виктора Януковича и его приспешников в феврале 2014 года в Украине остались горы документов, свидетельствующих о преступлениях "семьи". Многие бумаги были выловлены из пруда в Межигорье или найдены измельчёнными в шредере в офисе олигарха Сергея Курченко, который вёл дела Януковича и Ко. Восстановлением повреждённых документов и их анализом занялась Канцелярская сотня, созданная журналистом-расследователем Денисом Бигусом. Тысячи листов бумаги собирались из небольших фрагментов, сканировались и отправлялись в цифровую базу данных.

Первым проектом Канцелярской сотни стал YanukovychLeaks, рассказывающий о роскошном образе жизни бывшего президента и его подельников. Дальше инициатива создала сайт declarations.com.ua, на котором публиковались декларации чиновников. Заполненные ими вручную декларации волонтёры сканировали, потом перенабирали на компьютере и выкладывали в Сеть для публичного доступа. Работа этого сайта спровоцировала немало скандалов — чиновникам очень не нравилось, что их роскошный образ жизни становился достоянием общественности. Сегодня проект содержит более 1,5 млн деклараций, из которых несколько десятков тысяч были заполнены вручную. С массивом подготовленных Канцелярской сотней данных продолжают работу журналисты, проводя антикоррупционные расследования.