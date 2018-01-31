В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие детские имена в 2017 году

Рейтинг наиболее популярных имен возглавляют Анастасия и Артем

Самым популярным именем для девочек в 2017 году была Анастасия, а среди мальчиков – Артем. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает пресс-служба ведомства.

"В прошлом году девочки чаще получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики - Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей", - рассказала она.

В рейтинге самых популярных имен в столице - София, Мария, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Соломия, Милана, Елизавета, Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Владислав и Матвей.

Также Сукманова назвала самые необычные имена для новорожденных в прошлом году. Среди женских: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяр. Среди мужских: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.