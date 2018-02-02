Жители села Зозов Липовецкого района Винницкой области приняли метеозонд, который приземлился возле сельсовета, за НЛО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Отдела агитационно-пропагандистской работы Центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области Александр Кутовой.

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"Курьезная и почти детективная история имела место в первый день февраля в с.Зозив Липовецкого района. Прямо у сельского совета "приземлился НЛО". Об этом сообщил председатель села в Службу спасения. Предмет, действительно, был оборудован антеннами, микросхемами и прочими "коробочками", - написал Кутовой.

По его словам, специалисты идентифицировали летательный аппарат как метеозонд. По мнению чиновника, бдительность сельского головы заслуживает благодарности, поскольку принадлежность находки пока не установлено, а в условиях боевых действий на востоке страны всегда надо быть внимательным.

Напомним, НЛО над российскими городами оказалось газовым шаром от "Тополя".