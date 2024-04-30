Похож на НЛО: женщина увидела в небе над Нью-Йорком "летающий цилиндр" (видео)

Мишель Рейес снимала потрясающий вид на городские пейзажи, когда заметила необычный объект, пронесшийся мимо. Теперь она пытается понять, что это было.

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Мишель Рейес засняла на камеру своего телефона нечто необычное во время полета над Нью-Йорком (США). Об этом пишет Daily Star.

Странный черный объект в форме цилиндра пронесся мимо окна, вызвав замешательство среди тех, кто его видел. Он двигался в направлении, противоположном самолету, с которого велась съемка.

Мишель Рейес снимала потрясающий вид на городские пейзажи, когда заметила необычный объект, пронесшийся мимо. После необычного зрелища женщина решила обратиться в Федеральное управление гражданской авиации (FAA), а также в Национальный центр сообщений об НЛО и лабораторию Enigma Labs, которая занимается сбором сообщений о наблюдениях необычных летательных аппаратов, чтобы сообщить об "странном цилиндре" в небе.

"Может быть, это угроза безопасности, но, к сожалению, я не получила от них ответа, они не подтвердили мое письмо", — говорит Мишель.

Женщина заметила необычный объект во время полета над Нью-Йорком Фото: NewsNation

Американка показала кадры своему отцу, бывшему военнослужащему ВМС США, и он тоже остался в недоумении. Они отвергли мысли о том, что это мог быть беспилотник, потому что, по словам Мишель, он не должен был находиться так близко к самолету.

Исследователь НЛО Бен Хансен полагает, что цилиндрический объект может быть законным.

"Мы не нашли никаких доказательств того, что Рейес подделала это или мистифицировала… Он там. Он очень четкий, что необычно", — заметил специалист.

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