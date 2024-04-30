Схожий на НЛО: жінка побачила в небі над Нью-Йорком "літаючий циліндр" (відео)

Мішель Рейєс знімала приголомшливий краєвид на міські пейзажі, коли помітила незвичайний об'єкт, що пронісся повз. Тепер вона намагається зрозуміти, що це було.

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Мішель Рейєс зняла на камеру свого телефону щось незвичайне під час польоту над Нью-Йорком (США). Про це пише Daily Star.

Дивний чорний об'єкт у формі циліндра пронісся повз вікно, викликавши розгубленість серед тих, хто його бачив. Він рухався в напрямку, протилежному до літака, з якого велася зйомка.

Мішель Рейес знімала приголомшливий краєвид на міські пейзажі, коли помітила незвичайний об'єкт, що пронісся повз. Після незвичайного видовища жінка вирішила звернутися до Федерального управління цивільної авіації (FAA), а також до Національного центру повідомлень про НЛО і лабораторії Enigma Labs, яка займається збором повідомлень про спостереження незвичайних літальних апаратів, щоб повідомити про "дивний циліндр" у небі.

"Можливо, це загроза безпеці, але, на жаль, я не отримала від них відповіді, вони не підтвердили мій лист", — каже Мішель.

Жінка помітила незвичайний об'єкт під час польоту над Нью-Йорком Фото: NewsNation

Американка показала кадри своєму батькові, колишньому військовослужбовцю ВМС США, і він теж залишився здивованим. Вони відкинули думки про те, що це міг бути безпілотник, тому що, за словами Мішель, він не повинен був перебувати так близько до літака.

Дослідник НЛО Бен Гансен вважає, що циліндричний об'єкт може бути законним.

"Ми не знайшли жодних доказів того, що Рейєс підробила це або містифікувала... Він там. Він дуже чіткий, що незвично", — зауважив фахівець.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер проник у покинутий пункт управління атомною станцією. Лукка Венчурс надихнувся документальним фільмом про трагедію на "Фукусімі-1" і вирішив побачити АЕС своїми очима. Для гарантування безпеки він був споряджений лічильником Гейгера, приладом, що використовується для виявлення і вимірювання випромінювання.

Також стало відомо, що підліток стверджує, що бачив інопланетян на задньому дворі. Сім'я Енджела Кенмора зіткнулася з незвичайними істотами. За словами його батька, у них був інший колір шкіри, великі очі та зуби, а також антени на голові.