27 млн детей по всему миру из-за войн не ходят в школу

Из-за войн и крайней бедности около 264 млн детей во всем мире лишены возможности получать школьное образование. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает DW.

В 24 странах мира, затронутых вооруженными конфликтами, не имеют возможности посещать школу около 27 млн детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Наибольшую обеспокоенность организации вызывают участившиеся нападения на школы в конфликтных регионах. Такие нападения, по словам директора чрезвычайных программ ЮНИСЕФ Мануэля Фонтена, "превращаются в правило". Только на северо-востоке Нигерии за несколько лет террористическая группировка "Боко Харам" разрушила 1400 школ и убила 2300 учителей.

Эксперты организации подсчитали, что ежегодно требуется дополнительно примерно 340 млрд долларов, чтобы все дети в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой могли посещать школу. Достичь этой цели без увеличения средств на помощь развивающимся странам невозможно. В настоящее время лишь 3,6% средств, выделяемых на гуманитарные цели, тратятся на образовательные программы.