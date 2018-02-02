С начала года в Киеве корью заболели 150 человек

С начала года в столице зафиксировано 150 случаев заболевания корью. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Киевской городской администрации Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

"По состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - дети", - рассказала она.

Кроме того, зафиксировано 28 случаев заболевания ветряной оспой. Среди заболевших больше всего взрослых – 20 человек.

Также она сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Только за последнюю неделю заболели 6 тыс. человек, госпитализированы 195 жителей столицы (среди них 134 ребенка).