Детям погибших журналистов назначены президентские стипендии

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям журналистов, погибших во время выполнения профессиональных обязанностей.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ разработали по инициативе общественности. Стипендии уже назначены детям Виктора Гурняка и Александра Черникова, погибших в зоне АТО.
Фотокорреспондент Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых на Луганщине. Его посмертно наградили орденом За мужество III степени.
Боец 25-й отдельной аэромобильной бригады Александр Черников, позывной Репортер, погиб 22 января 2015 года в бою под Донецким аэропортом. Он работал журналистом на 9-м телеканале Днепра и на 51-м канале Днепропетровской ОГТРК. Его также наградили посмертно орденом За мужество III степени.
Напомним, в 2017 году в мире погибли 97 журналистов.