Приветствия "Слава Украины" и "Героям Слава" могут стать обязательными для военных

Кабинет министров предложил Верховной Раде сделать обязательным для военнослужащих приветствие "Слава Украине! - Героям слава!".
Об этом говорится в законопроекте №7549, зарегистрированном в Раде 5 февраля.
Проектом закона предлагается заменить военное приветствие "Здравия желаем" на "Слава Украине! - Героям слава!".
"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", - сказано в документе.
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Такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении Боевого знамени военному подразделению.
Также законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку.
Следить за указанной подготовкой будет заместитель командира бригады (полка) по морально-психологической подготовке.
Напомним, Рева назвал дату перерасчета пенсий украинских военных.