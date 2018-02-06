Приветствия "Слава Украины" и "Героям Слава" могут стать обязательными для военных

Также предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку

Кабинет министров предложил Верховной Раде сделать обязательным для военнослужащих приветствие "Слава Украине! - Героям слава!".

Об этом говорится в законопроекте №7549, зарегистрированном в Раде 5 февраля.

Проектом закона предлагается заменить военное приветствие "Здравия желаем" на "Слава Украине! - Героям слава!".

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", - сказано в документе.

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Такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении Боевого знамени военному подразделению.

Также законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку.

Следить за указанной подготовкой будет заместитель командира бригады (полка) по морально-психологической подготовке.

Напомним, Рева назвал дату перерасчета пенсий украинских военных.