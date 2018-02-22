Со второй половины дня 22 февраля 11 городских электропоездов в Киеве не будут ходить.

Об этом проинформировала пресс-служба КП "Киевпастранс".

Так, отменено курсирование электропоездов №7501, 7503, 7505, 7507, 7509, 7404, 7502, 7405, 7506, 7508, 7510 по техническим причинам.

Кроме того, в двух поездах, которые эксплуатируются на маршруте городской электрички, уменьшено количество вагонов до четырех. Это связано с необходимостью проведения планового ремонта колесных пар.

После завершения ремонта количество электропоездов на маршрутах увеличат.

В Киевпастрансе отметили, что моторвагонное депо "Фастов-1" не имеет физической возможности провести эти работы за короткое время в связи с большой загруженностью профильных цехов депо. Ведь его основная задача - это ремонт пригородных электропоездов.

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Также в ночь на 23 февраля с 00:20 до 5:05 изменят движение троллейбусы маршрута №91Н из-за замены контактного провода на троллейбусной линии на Лыбедской площади.

Движение маршрута будет организовано по такой схеме:

просп. В. Маяковского - бульвар Перова - просп. Освободителей - улица Строителей - ул. Соборности - б-р Дружбы Народов, Демеевская площадь - ул. Саперно-Слободская; в обратном направлении: Демеевская площадь - б-р Дружбы Народов, далее по действующему маршруту.

Напомним, в Киеве проверят всех перевозчиков после ДТП с участием двух маршруток.