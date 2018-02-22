Статус государственного для русского языка одобряет 15% украинцев, - опрос

61% украинцев придерживаются мнения, что украинский должен быть единственным государственным языком

Количество сторонников украинского языка как единственного государственного постоянно растет, в то же время 15% украинцев - за предоставление русскому языку статуса государственного.

Такие результаты исследования в четверг, 22 февраля, обнародовала социологическая группа Рейтинг.

Так, 61% украинцев придерживаются мнения, что украинский должен быть единственным государственным языком. Для сравнения - в 2014 году таких было 47%.

Еще 20% утверждают, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах.

Больше всего сторонников предоставления русскому любого статуса в южных и восточных областях.

В ходе опроса 47% участников заявили, что используют дома для общения украинский язык, 29% - как украинский, так и русский, 24% - русский, 1% - другой язык.

Наибольшее предпочтение для общения дома украинскому языку отдают в западных, северных и центральных областях, за исключением Кировоградской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Во всех остальных областях общаются и на русском, и на украинском языках.

Социологическая группа "Рейтинг" опрашивала население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего было опрошено 30 тыс. респондентов (по 1,2 тыс. в каждом регионе) методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 0,6%.

Напомним, ВНО по русскому языку в 2018 году в Украине не будет.