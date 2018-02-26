Pussy Riot попали в "Миротворец"

Скандальная российская группа Pussy Riot в полном составе из-за поездки в Крым с российской стороны попали в базу "Миротворца".
Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.
"Тут интересуются моим мнением относительно поездки участниц группы Pussy Riot в Крым. Полагаю, что российские силовики их оттуда мягко выпроводят, тем более, что они всячески демонстрируют к участницам группы повышенное внимание", - сообщил адвокат.
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По его словам, с возможным в будущем посещением Украины у Pussy Riot, из-за незаконного пересечения границы, возникнут проблемы, поскольку всех участников группы Pussy Riot, незаконно посетивших Крым, внесли в базу "Миротворец".
Напомним, Pussy Riot записали видеоролик в поддержку Сенцова.