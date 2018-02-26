Консульство России в Одессе залили красной краской

В Одессе несколько десятков радикалов устроили пикет возле консульства Российской Федерации с требованием освободить оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает "Думская".
К дипломатическому зданию пришли около 30 активистов патриотических организаций города, которые призывали не забывать, что Россия продолжает войну с Украиной.
Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской, бросив сгоревшие файеры через забор на территорию дипведомства.
Напомним, ОБСЕ должна отреагировать на погром Россотрудничества в Киеве.