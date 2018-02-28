Аферисты выманили 150 млн грн на фиктивных продажах авто

Ни один из клиентов, заплативший взнос, так и не получил машину

Правоохранители Львовской области раскрыли преступную группировку, члены которой путем обмана завладели более 7 млн грн жителей пяти областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Сотрудники Управления защиты экономики во Львовской области совместно со следователями Франковского отдела полиции и под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3 разоблачили функционирование сети офисов, расположенных во Львовской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, в которых под видом приобретения в кредит автотранспорта злоумышленники выманивали средства граждан.

Сотрудники компании размещали в Интернете объявления с предложением купить легковой автомобиль в кредит по ценам ниже рыночных. Когда клиент выбирал автомобиль, ему предлагали заплатить залог от 30 до 100 тыс. грн и обещали, что через несколько дней клиент получит его.

Но впоследствии компания не предоставляла автомобили, уклонялась от встреч с клиентами, уплатившими залог, а позже меняли адреса и офисы фирмы, чтобы не отдавать деньги.

Таким образом, мошенникам удалось выманить деньги у 150 человек на общую сумму более 150 млн грн. Ни один из клиентов, заплативший взнос, так и не получил автомобиль.

В рамках уголовного расследования по факту мошенничества в особо крупных размерах двоим лицам объявили подозрение.