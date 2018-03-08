Женский фарш. Как в Киеве отметили 8-е марта

Несмотря на некоторые противоречия в требованиях, лейтмотив мероприятий был один: женщины против гендерной дискриминации и насилия

8 марта в Киеве традиционно проходят массовые мероприятия в защиту прав женщин. В этом году участников стало заметно больше: под КГГА собралось около 2 тыс. человек. Правда, трактовка "женских прав" очень разнится. Фокус попытался разобраться, с какой целью мужчины и женщины вышли на сегодняшние акции "за" и "против".

Нам фиолетово?

8 марта в городе началось перекрытием Крещатика и уборкой снега на Майдане Независимости. К 11:00 на первый митинг начали подходить организатор(к)и. Акцию под названием Oh, mу March! проводила "МАТИ. Жіноча корпорація". Готовились заранее: рисовали плакаты, придумывали саркастичные слоганы и выкладывали фото в Фейсбуке.

К началу акции участницы почему-то приезжали группами. "На входе" им раздают принесенные организаторами гелиевые шарики светло-фиолетового цвета.

Сигареты - только по паспорту

Некоторые девушки, похожие на студенток, а то и школьниц очень терялись, отвечая на вопросы о целях акции.

- Зачем вы сегодня сюда пришли? – допытывались журналисты.

- Потому что сегодня женский день, это праздник для меня, - немного растерянно объясняет участница.

Еще одна девушка требует у организаторок плакат о насилии в семье – хотела, чтобы ее "бывший" увидел ее с таким лозунгом.

- Почему у вас шары сиреневого цвета? Что означает сиреневый цвет? – не унимались представители СМИ.

- Ну-у-у… Потому что он красивый.

- Такой цвет получается, если смешать красный и синий, розовый и голубой…

- Потому что мы женщины. Сегодня сиреневый цвет, завтра - розовый, а послезавтра – коричневый, если настроение плохое!

У организаторов свой взгляд. "Во-первых, это "цвет 2018", во-вторых, еще столетие назад женщины, борясь за права, повязывали фиолетовую ленту", - сообщили они заранее в Фейсбуке.

Еще одна организованная группа девушек старательно выводит свои имена на воздушных шариках. "Аня", "Катя", "Кристина", "Даша" красуется на сиреневых поверхностях. Внезапно на одном шару обнаруживаем… свастику. Нацисты? Провокаторы? Скорее всего, ни то, ни другое. Девушки объясняют, что это символ солнца. А организаторы проводят разъяснительную работу, в результате которой свастика превращается в цветочек.

Не поднимай руку, а вскидывай, намекает участница марша

В результате колонна численностью около 100-150 участников и участниц отбывает в путь под предводительством небольшого женского оркестра.

У этих организаторов с массовкой случился "косяк"

Женский марш – женский фарш

Тем временем на Михайловской площади идет подготовка самого масштабного мероприятия сегодняшнего дня под названием "Марш женщин 8 марта. Хватит терпеть!" Здесь царит разнообразие. По иронии судьбы первыми приходят противницы феминизма. Их шестеро, они скромно стоят под памятником княгине Ольге.

"Мы узнали случайно, что тут будет проходить митинг за права женщин, против угнетения. Мы пришли узнать, чем же их так угнетают. И почему мы не чувствуем себя угнетенными. Мы пришли пообщаться, найти диалог, взаимопонимание. Мы не из какой-то организации, мы просто пришли высказать свою гражданскую позицию", - рассказывает 18-летняя Анна, студентка НАУ. Уверяет, что она и ее "соратницы" исключительно мирные и не хотят никаких конфликтов.

Вот такой плюрализм

Рядом с ними группируются несколько парней. По каким-то неявным признакам понятно, что они поддерживают девушек-антифеминисток, хотя и не общаются с ними. На поверку оказывается, что так и есть.

"Мы пришли поддержать девушек, которые выступают против феминизма. Мы приверженцы традиционных ценностей. Просто мы знаем, что это аспект глобальной идеологии, цель которой уничтожить институт семьи. Это все в рамках леволиберальной идеологии. Их задача – поставить в центр внимания разные деструктивные меньшинства. Украина – консервативная страна, и мы надеемся, что она такой и останется", - на украинском языке объясняет нам Богдан Ходакивский, представитель организации "Традиции и порядок".

Борец с глобальной идеологией

Вскоре появляются девушки с "растяжкой", на которой написано "Проституция — это оплаченное изнасилование".

"Мы феминистки, вышли на акцию, чтобы обратить внимание общества на проблему проституции. Сутенеры продвигают легализацию проституции как феминистскую идею. И это ненормально. Мы решили выйти и показать, что это не так. Проституция – это … изнасилование", - объясняет 18-летняя Герда.

Ее коллега Ярослава Михайлова объясняет необходимость внедрения "шведской модели", когда женщины, занимающиеся проституцией, получают поддержку и имеют возможность оставить сферу коммерческого секса.

А в двух шагах уже выступают за легализацию проституции.

"Запрет проституции – это нарушение прав человека. Это его право – распоряжаться своим телом. Легализация – это и хорошая экономическая выгода, и юридическая защита женщин, и забота о здоровье женщин. Проституцию невозможно запретить, она была и будет", – уверяет Карина Струк.

Ближе к часу дня на площадь подходят представители и представительницы Amnesty International, ЛГБТ-организаций, Всеукраинской сети ЛЖВ. Журналистки приходят с плакатами "Я тобі не дорогенька", высказываясь против такого обращения Президента к журналистке, которая задала ему вопрос на недавней пресс-конференции.

Метко и неполиткорректно описал эту акцию один из журналистов: "Женский марш – женский фарш".

Тем не менее все участники и участницы, не споря и не конфликтуя, выстроились в одну колонну и отправились в сторону Софиевской площади.

Все, кроме одной группы молодых людей "характерной наружности"…

Ни одной акции без провокаций

У киевских массовых акций есть одна традиция: здесь всегда можно увидеть нескольких парней, которые не участвуют в мероприятии, а стоят группкой чуть поодаль. По странному совпадению, они чаще всего попадают на фото и видео разных провокаций и потасовок.









Парни фотографируют лица участников марша, на всем маршруте от Михайловской площади до Крещатика они сопровождают колонну, все так же кучкуясь чуть в сторонке. Периодически подходят к полицейским, призванным охранять общественный порядок на акции. "Мы их до вас провожаем, а дальше делайте, что хотите", - слышатся обрывки фраз. Хочется верить, что это не подразумевает никакой угрозы для участников акции.

Не обошлось и без досадных инцидентов.

В самом начале марша парни (те, что "характерной наружности") начали срывать с девушки радужный флаг (символ ЛГБТ-сообщества) который она накинула на плечи и завязала узлом под подбородком. Небольшая перепалка быстро угасла, обошлось без членовредительства.

А после марша, который завершился митингом под зданием КГГА, у активистов отобрали плакат авторства Даны Кавериной (так назвала себя девушка, представившаяся автором плаката), на котором она изобразила главные угрозы современной женщины в Украине. Кроме символичного изображения религии, бедности, запрета абортов, насилия в семье, на картине была изображена рука в камуфляже, втыкающая трезубец в тело женщины. По словам самой художницы, рука символизирует "Национальные дружины".

Провокационный плакат изъяла полиция

Потом появились сообщения о том, что на участниц акции напали неизвестные: одной из девушек залили лицо зеленкой, других забрызгали из газового баллончика.

Вместо заключения

Всего на митинг пришло около двух тысяч участников и участниц. Несмотря на некоторые противоречия в требованиях, лейтмотив мероприятий был один: женщины против гендерной дискриминации и насилия. Но все же единое понимание феминизма и места женщины в украинском обществе еще не сформировалось: кто-то хочет праздника и цветов, кто-то – равных прав и одинаковой оплаты труда для мужчин и для женщин. Одни выступают за легализацию проституции, другие – против. И только парни "характерной наружности" с завидным постоянством продолжают сопровождать любые акции за права и применять насилие к их участникам.