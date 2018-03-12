Защита Рубана подаст апелляцию на его арест

Адвокат настаивает на домашнем аресте для своего подзащитного

Адвокат главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали 8 марта на линии разграничения на украинском блокпосту во время перевозки крупной партии оружия, сегодня направит в Апелляционный суд Киева жалобу на его арест.

Об этом сообщает УНН.

"Сегодня буду подавать. Направлять по почте жалобу в Апелляционный суд Киева", - сказал адвокат Рубана Виталий Погосян.

Он также заявил, что будет продолжать настаивать на домашнем аресте для своего подзащитного.

Отметим, специальная операция правоохранителей по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев. Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", – сказал он.

Напомним, в СБУ рассказали страшные вещи про Рубана.