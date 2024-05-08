Украинский бизнесмен получил подозрение в заказном убийстве: подробности (фото)

Правоохранители не назвали имени бизнесмена, который получил новое подозрение. По данным медиа, это может быть Игорь Коломойский, который с сентября 2023 года находится в СИЗО.

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20 лет назад в Федосии совершили покушение на мужчину, который якобы причастен к деятельности неназванного известного украинского бизнесмена. В 2023 году бизнесмена арестовали по подозрению в мошенничестве и отмывании средств, приобретенных преступным путем. 8 мая 2024 года он получил подозрение как возможный заказчик убийства. О деталях дела написали на портале Офиса генерального прокурора.

Как уверяют прокуроры, подозреваемый действовал по мотивам мести. Мужчина, на которого совершили покушение, был директором юридической компании. В начале двухтысячных, по данным следствия, он не поддержал попытку бизнесмена аннулировать решение общего собрания некоторого акционерного общества. Подозреваемый, как утверждают правоохранители, решил ему за это отомстить и нанял киллеров. 8 мая фигурант получил подозрение по статье об умышленном убийстве. Возможное наказание, если вину признает суд — от 7 до 15 лет.

Офис генпрокурора не сообщает имени бизнесмена, который получил новое подозрение. На портале "Суспільного" написали, что это может быть Игорь Коломойский, который с сентября 2023 года находится в СИЗО.

Национальная полиция рассказала детали дела о заказном убийстве. В частности, указывается, что события произошли в Феодосии в 2003 году. Жертва — адвокат, который работал в юридической фирме. Юридическая фирма оформляла документы по итогам общего собрания неназванного металлургического завода. Подозреваемый, по данным следствия, требовал, чтобы эти документы аннулировали, однако адвокат отказался. После этого фигурант обратился к "членам банды", которые занимались решением подобных проблем. Бандиты напали на адвоката, избили его, несколько раз ударили ножом. Убийство не довели до конца "по причинам, которые не зависели от воли членов банды", написали в прокуратуре.

Правоохранители опубликовали фото объявления подозрения мужчине, "известному бизнесмену", имя которого не называется.

Подозрение известному бизнесмену — фото момента вручения подозрения Нацполицией Фото: Офис генерального прокурора Подозрение известному бизнесмену — фото от Офиса генпрокурора Фото: Национальная полиция

Игорь Коломойский — украинский предприниматель, политик, пятилетний глава Днепропетровской ОГА, один из совладельцев банка "Приватбанк", нефтедобывающей компании "Укрнафта". Его арестовали в сентябре 2023 года с возможностью выхода под залог в размере полмиллиарда гривен (потом увеличили до 3 млрд грн). На сегодня Коломойский получил подозрения по двум статьям Уголовного кодекса — 190 (мошенничество) и 209 (легализация преступного имущества).

Напоминаем, зимой 2023 года правоохранители провели обыски у Игоря Коломойского, которого подозревают в причастности к хищению 40 млрд гривен.