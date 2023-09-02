Суд арестовал Коломойского с залогом в 509 млн грн: бизнесмен не согласен с подозрением

Бизнесмена арестовали на 60 суток с возможностью выйти под залог. По его словам, он не успел детально ознакомиться с материалами дела и не согласен с тем, что ему вменяют.

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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Его арестовали на 60 суток с возможностью выйти под залог. Об этом 2 сентября сообщает информационное агентство "РБК-Украина".

Суд установил залоговую сумму в размере 509 миллионов гривен. Если бизнесмен внесет залог, на него будут наложены следующие обязательства:

Прибывать по вызову суда, когда это потребуется.

Не покидать населенный пункт, где он проживает, без предварительного разрешения следователя.

Немедленно уведомлять следователя об изменении своего места жительства.

Передать властям все свои паспорта и документы, связанные с личной идентификацией.

Не контактировать с потенциальными свидетелями или другими лицами, которые могут быть связаны с уголовным делом, и не вступать в общение с другими подозреваемыми.

Служба безопасности Украины подозревает Игоря Коломойского по ст.190 и ст. 209 УК (мошенничество и легализация имущества).

Позиция Игоря Коломойского

Перед тем как зайти в здание суда, Игорь Коломойский пообщался с журналистами. Бизнесмен сообщил, что не успел детально ознакомиться с врученными ему подозрениями — ему не хватило времени, так как он ехал из Днепра в Киев. Коломойский заметил, что с тем, что успел прочесть, он совершенно не согласен.

Напомним, 10 августа Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для народного депутата Александра Дубинского в виде личного обязательства на два месяца. Нардепу надели электронный браслет.