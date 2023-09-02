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Украина

Суд арестовал Коломойского с залогом в 509 млн грн: бизнесмен не согласен с подозрением

Игорь Коломойский, Коломойский, олигарх, бизнесмен, украинский олигарх
Игорь Коломойский, украинский бизнесмен

Бизнесмена арестовали на 60 суток с возможностью выйти под залог. По его словам, он не успел детально ознакомиться с материалами дела и не согласен с тем, что ему вменяют.

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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Его арестовали на 60 суток с возможностью выйти под залог. Об этом 2 сентября сообщает информационное агентство "РБК-Украина".

Суд установил залоговую сумму в размере 509 миллионов гривен. Если бизнесмен внесет залог, на него будут наложены следующие обязательства:

  • Прибывать по вызову суда, когда это потребуется.
  • Не покидать населенный пункт, где он проживает, без предварительного разрешения следователя.
  • Немедленно уведомлять следователя об изменении своего места жительства.
  • Передать властям все свои паспорта и документы, связанные с личной идентификацией.
  • Не контактировать с потенциальными свидетелями или другими лицами, которые могут быть связаны с уголовным делом, и не вступать в общение с другими подозреваемыми.

Служба безопасности Украины подозревает Игоря Коломойского по ст.190 и ст. 209 УК (мошенничество и легализация имущества).

Позиция Игоря Коломойского

Перед тем как зайти в здание суда, Игорь Коломойский пообщался с журналистами. Бизнесмен сообщил, что не успел детально ознакомиться с врученными ему подозрениями — ему не хватило времени, так как он ехал из Днепра в Киев. Коломойский заметил, что с тем, что успел прочесть, он совершенно не согласен.

Напомним, 10 августа Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для народного депутата Александра Дубинского в виде личного обязательства на два месяца. Нардепу надели электронный браслет.