Суд заарештував Коломойського із заставою в 509 млн грн: бізнесмен не згоден із підозрою

Бізнесмена заарештували на 60 діб із можливістю вийти під заставу. За його словами, він не встиг детально ознайомитися з матеріалами справи й не згоден із тим, що йому закидають.

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Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському. Його заарештували на 60 діб із можливістю вийти під заставу. Про це 2 вересня повідомляє інформаційне агентство "РБК-Україна".

Суд встановив заставну суму в розмірі 509 мільйонів гривень. Якщо бізнесмен внесе заставу, на нього буде накладено такі зобов'язання:

Прибувати за викликом суду, коли це буде потрібно.

Не залишати населений пункт, де він проживає, без попереднього дозволу слідчого.

Негайно повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання.

Передати владі всі свої паспорти та документи, пов'язані з особистою ідентифікацією.

Не контактувати з потенційними свідками або іншими особами, які можуть бути пов'язані з кримінальною справою, і не вступати в спілкування з іншими підозрюваними.

Служба безпеки України підозрює Ігоря Коломойського за ст. 190 і ст. 209 КК (шахрайство та легалізація майна).

Позиція Ігоря Коломойського

Перед тим як зайти в будівлю суду, Ігор Коломойський поспілкувався з журналістами. Бізнесмен повідомив, що не встиг детально ознайомитися з врученими йому підозрами — йому забракло часу, оскільки він їхав із Дніпра до Києва. Коломойський зауважив, що з тим, що встиг прочитати, він абсолютно не згоден.

Нагадаємо, 10 серпня Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Нардепу наділи електронний браслет.