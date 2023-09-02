Суд заарештував Коломойського із заставою в 509 млн грн: бізнесмен не згоден із підозрою
Бізнесмена заарештували на 60 діб із можливістю вийти під заставу. За його словами, він не встиг детально ознайомитися з матеріалами справи й не згоден із тим, що йому закидають.
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському. Його заарештували на 60 діб із можливістю вийти під заставу. Про це 2 вересня повідомляє інформаційне агентство "РБК-Україна".
Суд встановив заставну суму в розмірі 509 мільйонів гривень. Якщо бізнесмен внесе заставу, на нього буде накладено такі зобов'язання:
- Прибувати за викликом суду, коли це буде потрібно.
- Не залишати населений пункт, де він проживає, без попереднього дозволу слідчого.
- Негайно повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання.
- Передати владі всі свої паспорти та документи, пов'язані з особистою ідентифікацією.
- Не контактувати з потенційними свідками або іншими особами, які можуть бути пов'язані з кримінальною справою, і не вступати в спілкування з іншими підозрюваними.
Служба безпеки України підозрює Ігоря Коломойського за ст. 190 і ст. 209 КК (шахрайство та легалізація майна).
Позиція Ігоря Коломойського
Перед тим як зайти в будівлю суду, Ігор Коломойський поспілкувався з журналістами. Бізнесмен повідомив, що не встиг детально ознайомитися з врученими йому підозрами — йому забракло часу, оскільки він їхав із Дніпра до Києва. Коломойський зауважив, що з тим, що встиг прочитати, він абсолютно не згоден.
Нагадаємо, 10 серпня Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Нардепу наділи електронний браслет.