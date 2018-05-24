Кобзона лишили украинских госнаград

Украина лишила российского певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона всех государственных наград и почестей, а также заблокировала его активы. Теперь он не имеет права распоряжаться имуществом, которое находится в стране.
Об этом отмечается на сайте президента Украины.
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Известно, что Иосиф Кобзон родился в Украине, и был удостоен ордена за заслуги III, II и I степени.
Отметим, что запрет въезда Иосифа Кобзона в Украину был введен в силу еще в 2014 году.
Ранее Фокус писал, что Славянский горсовет лишил Кобзона звания почетного гражданина города.