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Путин назвал Навального клоуном

Путин назвал Навального клоуном
Коллаж: Facenews.ua

И сравнил его с Саакашвили

05.06.18 87
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Президент России Владимир Путин объяснил неучастие в выборах оппозиционера Алексея Навального отсутствием поддержки у электората.

Об этом глава РФ сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, стенограмма разговора опубликована на Kremlin.ru.

"Если человек приобретает какой‑то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?" — сказал Путин.

На вопрос ведущего Армина Вольфа, почему президент ни разу не произнес фамилии оппозиционера, глава государства сначала обвинил журналиста в том, что он ведет себя "так нетерпеливо", но так и не ответил.

"Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего Президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?", — спросил Путин.

Отметим, вчера, 4 июня, Алексею Навальному исполнилось 42 года. День рождения он встретил в столичном спецприемнике номер два. Оппозиционера арестовали на 30 суток за неподчинение требованию полицейского и повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия во время акции "Он нам не царь" 5 мая.

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