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Главная » Общество » В Украине отложили повышение цен на электроэнергию для населения

В Украине отложили повышение цен на электроэнергию для населения

В Украине отложили повышение цен на электроэнергию для населения

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко зявила, что регулятору понадобится некоторое время на изучение обстановки, прежде чем он сможет решать сложные и дискуссионные вопросы

06.06.18 32
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отложила рассмотрение вопроса повышения цены на электроэнергию для населения.

Об этом заявила глава регулятора Оксана Кривенко, передает Интерфакс-Украина.

"В краткосрочной перспективе такой вопрос некритичный. Было бы неправильно его рассматривать, не разобравшись досконально", - сказала она.

Она отметила, что новому составу регулятора понадобится некоторое время на изучение обстановки, прежде чем он сможет решать сложные и дискуссионные вопросы.

По ее словам, в числе приоритетов НКРЭКУ на ближайшее время - возобновление лицензирования (на сегодня в ведомстве накопилось более 100 заявлений на выдачу лицензий), утверждение инвестиционных программ, алгоритмов расщепления средств со спецсчетов лицензиатов, а также решение вопросов, связанных с внедрением рынков газа и электроэнергии.

Кроме того, она добавила, что новый состав НКРЭКУ проведет первое открытое заседание 12 июня.

"На сегодня мы формируем повестку первого заседания, которое состоится 12 июня. Мы начинаем работу", - сказала она.

Ранее сообщалось, что экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк подал свою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору новых членов регулятора.

Впрочем, конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЕКП не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Позже в СМИ появилась информация, что Волк сам отказался от планов продлить свои полномочия в регуляторе.

Напомним, Порошенко 30 мая подписал приказ об увольнении Вовка с должности председателя НКРЭКУ.

Сегодня, 6 июня в регуляторе сообщили, что Оксана Кривенко избрана на должность председателя НКРЭКУ.

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