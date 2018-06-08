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Главная » Общество » Видео Появилось видео смерча в центре Запорожья

Видео Появилось видео смерча в центре Запорожья

<span class="label red">Видео</span> Появилось видео смерча в центре Запорожья
Скриншот видео

Это произошло при ясной погоде, что не характерно для таких явлений

08.06.18 107
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Запорожскому водителю удалось снять на свой авторегистратор настоящий смерч.

Обнародованные кадры сняты в районе трамвайной остановки Южэлектромонтаж в четверг, 7 июня.

На них видно, что погода солнечная и небо ясное, что совершенно нехарактерно для появления смерчей.

Смерч появился и исчез внезапно. 

Напомним, в апреле на Москву обрушился ураган: были раненые и погибшие.

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