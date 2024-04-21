Планету ждет адский сезон ураганов: активность штормов составит невероятные 170%

Синоптики прогнозируют, что активность ураганов в этом сезоне будет значительно выше средней.

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Ежегодно с июня по ноябрь в Атлантике наблюдается сезон ураганов, когда в бассейне наиболее вероятны мощные тропические штормы. Теперь синоптики предупреждают, что в 2024 году нас ждет невероятный сезон — ураганы в Атлантике, по мнению экспертов, обещают быть "чрезвычайно активными", пишет IFLScience.

В новом исследовании команда синоптиков из Университета штата Колорадо предсказала, что в общей сложности за сезон нас ждет 23 шторма. При этом 11 из них достигнут статуса урагана, а 5 и вовсе будут чрезвычайно сильными — категории 3 и выше. Более того, ученые считают, что 62% из этих ураганоd могут выйти на берег.

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Авторы исследования отмечают, что это самое большое количество ураганов за последние 41 год, с тех пор как команда начала делать эти прогнозы. Ученые также обнаружили, что активность штормов в этом сезоне составит 170% от среднего показателя в период с 1991 по 2020 годы. Для сравнения, в прошлом году показатель активности ураганов составил 120%.

В ходе исследования ученые использовали статистическую модель и компьютерное моделирование ураганов, которые учитывают ряд показателей, в том числе:

сдвиг ветра;

температура поверхности океана;

уровень влажности.

В новом прогнозе команда также использовала новую метрику, называемую накопленной энергией циклона, которая учитывает такие факторы, как частота, интенсивность и продолжительность штормов. По мнению команды, одной из причин такой активности ураганов в этом году является Эль-Ниньо, господствующий сегодня в Тихом океане и влияющий на погоду по всему миру.

Как и вся планета, океан также закипает. Температура поверхности моря в восточной и центральной Атлантике сегодня находится на рекордно высоком уровне и, как полагают ученые, останется значительно выше среднего в предстоящем сезоне ураганов. Более теплая Атлантика в свою очередь обеспечивает более благоприятную динамическую и термодинамическую среду для формирования ураганов. Это в свою очередь приводит к их более высокой интенсивности.

В то же время команда считает, что к прогнозу стоит относиться с осторожностью. Дело в том, что до начала сезона ураганом многое еще может измениться, как в атмосфере Земли, так и в океане. При этом команда отмечает, что они также рассчитали более высокий, чем обычно уровень достоверности результатов.

По словам ведущего автора исследования Фила Клоцбаха, независимо от того, насколько правильным является прогноз ученых и насколько активными будут ураганы в этом сезоне, жителям прибрежных районов рекомендуют подготовиться. Исследователи отмечают, что достаточно одного урагана, обрушившегося на берег, чтобы весь сезон стал активным.

Ранее Фокус писал о том, что ураганы стали так сильны, что ученые не могут их классифицировать.