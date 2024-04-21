На планету чекає пекельний сезон ураганів: активність штормів становитиме неймовірні 170%

Синоптики прогнозують, що активність ураганів цього сезону буде значно вищою за середню.

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Щорічно з червня по листопад в Атлантиці спостерігається сезон ураганів, коли в басейні найімовірніші потужні тропічні шторми. Тепер синоптики попереджають, що 2024 року на нас чекає неймовірний сезон — урагани в Атлантиці, на думку експертів, обіцяють бути "надзвичайно активними", пише IFLScience.

У новому дослідженні команда синоптиків із Університету штату Колорадо передбачила, що загалом за сезон на нас чекає 23 шторми. 11 із них досягнуть статусу урагану, а 5 узагалі будуть надзвичайно сильними — категорії 3 й вище. Ба більше, учені вважають, що 62% із цих ураганів можуть вийти на берег.

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Автори дослідження зазначають, що це найбільша кількість ураганів за останні 41 рік, відколи команда почала робити ці прогнози. Науковці також виявили, що активність штормів цього сезону становитиме 170% від середнього показника в період із 1991 по 2020 роки. Для порівняння, минулого року показник активності ураганів становив 120%.

Під час дослідження вчені використовували статистичну модель і комп'ютерне моделювання ураганів, які враховують низку показників, зокрема:

зсув вітру;

температура поверхні океану;

рівень вологості.

У новому прогнозі команда також використовувала нову метрику, звану накопиченою енергією циклону, яка враховує такі фактори як частота, інтенсивність і тривалість штормів. На думку команди, однією з причин такої активності ураганів цього року є Ель-Ніньйо, що панує сьогодні в Тихому океані та впливає на погоду по всьому світу.

Як і вся планета, океан також закипає. Температура поверхні моря в Східній і Центральній Атлантиці сьогодні перебуває на рекордно високому рівні та, як вважають учені, залишиться значно вищою за середню в майбутньому сезоні ураганів. Тепліша Атлантика, зі сого боку, забезпечує сприятливіше динамічне й термодинамічне середовище для формування ураганів. Це призводить до їхньої вищої інтенсивності.

Водночас команда вважає, що до прогнозу варто ставитися з обережністю. Річ у тім, що до початку сезону ураганом багато що ще може змінитися як в атмосфері Землі, так і в океані. Команда зазначає, що вони також розрахували вищий, ніж зазвичай, рівень вірогідності результатів.

За словами провідного автора дослідження Філа Клоцбаха, незалежно від того, наскільки правильним є прогноз учених і наскільки активними будуть урагани цього сезону, жителям прибережних районів рекомендують підготуватися. Дослідники зазначають, що достатньо одного урагану, що обрушився на берег, аби весь сезон став активним.

Раніше Фокус писав про те, що урагани стали такими сильними, що вчені не можуть їх класифікувати.