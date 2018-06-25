На их удочку чаще попадаются люди преклонного возраста

Этим летом в Киеве снова активизировались газовые аферисты, основными жертвами которых становятся люди преклонного возраста. В компании “Киевгаз” напоминают киевлянам о том, что настоящие сотрудники компании всегда имеют при себе удостоверения установленного образца.

Об этом сообщается на странице компании “Киевгаз” в соцсети.

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“В связи с активизацией аферистов, которые, выдавая себя за сотрудников ПАО “Киевгаз”, обманывают киевлян, напоминаем о необходимости проверять удостоверения сотрудников компании. Просим по возможности проинформировать лиц преклонного возраста, поскольку именно они чаще всего становятся жертвами аферистов”, - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве псевдосвященник украл из церкви ладан, кадило и Евангелие.