Московский церковник пугает украинцев кровопролитием из-за возможной автокефалии

Митрополит Русской православной церкви Иларион утверждает, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии "может привести к кровопролитию".
Об этом он заявил в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфэа", пишет "Интерфакс-Религия".
Иларион назвал киевского патриарха Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви к автокефалии – "расколом".
"Филарет говорит о том, что как только будет создана новая церковная структура, к ней должны перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра", – говорит Иларион.
По его словам, это якобы может привести к трагическим последствиям, поскольку верующие просто не отдадут лавру.
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"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захвачены раскольниками, происходит насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавру - тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", – заявил Иларион.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.
Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что вероятность того, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Томос об автокефалии Украинской церкви, составляет 99%.