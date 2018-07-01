Московский церковник пугает украинцев кровопролитием из-за возможной автокефалии

Мол, верующие просто так лавру не отдадут

Митрополит Русской православной церкви Иларион утверждает, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии "может привести к кровопролитию".

Об этом он заявил в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфэа", пишет "Интерфакс-Религия".

Иларион назвал киевского патриарха Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви к автокефалии – "расколом".

"Филарет говорит о том, что как только будет создана новая церковная структура, к ней должны перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра", – говорит Иларион.

По его словам, это якобы может привести к трагическим последствиям, поскольку верующие просто не отдадут лавру.

"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захвачены раскольниками, происходит насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавру - тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", – заявил Иларион.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что вероятность того, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Томос об автокефалии Украинской церкви, составляет 99%.